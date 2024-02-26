Итоги дня в Тюмени: обрушение трамплина, критика Мизулиной и «побег» миллиардеров

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В Тюмени на площадке во время фестиваля «Битва на Туре» обрушился трамплин с людьми. Инцидент произошел во время общей фотографии.
Очевидцы утверждают, что никто не пострадал и бригаду скорой помощи на место не вызывали. В социальных сетях тюменцы предположили, что на этом трамплине могла оказаться и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая в тот день посетила Тюмень.
Согласно информации на сайте мероприятия, для постройки площадки использовалось 110 тонн металлокаркаса и 2 тысячи кубометров фанеры.
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