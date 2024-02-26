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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Итоги дня в Тюмени: обрушение трамплина, критика Мизулиной и «побег» миллиардеров

Итоги дня в Тюмени: обрушение трамплина, критика Мизулиной и «побег» миллиардеров

26 февраля 2024, 17:33
Фото: 1MI
Дайджест событий за 26 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» обрушился трамплин

В Тюмени на площадке во время фестиваля «Битва на Туре» обрушился трамплин с людьми. Инцидент произошел во время общей фотографии.

Очевидцы утверждают, что никто не пострадал и бригаду скорой помощи на место не вызывали. В социальных сетях тюменцы предположили, что на этом трамплине могла оказаться и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая в тот день посетила Тюмень.

Согласно информации на сайте мероприятия, для постройки площадки использовалось 110 тонн металлокаркаса и 2 тысячи кубометров фанеры.

В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин. ВИДЕО
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В Тюмени мужчина домогался до 15-летней девочки в холле школы

В Тюменской области мужчина домогался до 15-летней девочки в холле школы. Как рассказали на сайте суда, обвиняемый умышленно совершил с потерпевшей развратные действия, без применения насилия, причинив девушке моральный вред.

Обвиняемого приговорили к году ограничения свободы и взысканию 50 тысяч рублей.

В Тюмени мужчина домогался девочки в холле школы
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Тюменские миллиардеры Семеновы опровергли слухи о побеге из России

Семья из Тюмени, выигравшая миллиард рублей в лотерее, продала свою квартиру и уехала из России. Информация об этом распространилась в ряде телеграм-каналов.

В самой пресс-службе «Столото» отрицают распространяемые сведения. Специалисты сказали, что победители не планируют покидать страну.

В «Столото» прокомментировали отъезд тюменских лотерейных миллиардеров из страны
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Политолог Безделов попросил Мизулину не появляться в Тюмени

Политолог Александр Безделов выразил мнение, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не должна больше появляться в Тюмени после ряда скандалов, связанных с ее визитом. По его мнению, одним из скандалов стала песня группы «Бумбокс», которую Мизулина подпевала на встрече с курсантами ТВВИКУ, и давка, произошедшая в школе №95 во время ее встречи с подростками. Безделов также выразил негодование по поводу возможных негативных последствий для одного из курсантов из-за песни, которая была исполнена.

«Визит принес одни скандалы»: Мизулину попросили больше не приезжать в Тюмень
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В ХМАО экскаваторщик случайно разбудил семейство медведей

В Ханты-Мансийском автономном округе машинист экскаватора случайно разбудил медведей, которые спали в берлоге.

Рабочий запечатлел происшествие на видео. Мужчина в комментариях выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что он действительно не знал о берлоге и медведях.

«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей
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