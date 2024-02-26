Итоги дня в Тюмени: обрушение трамплина, критика Мизулиной и «побег» миллиардеров

Политолог Александр Безделов выразил мнение, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не должна больше появляться в Тюмени после ряда скандалов, связанных с ее визитом. По его мнению, одним из скандалов стала песня группы «Бумбокс», которую Мизулина подпевала на встрече с курсантами ТВВИКУ, и давка, произошедшая в школе №95 во время ее встречи с подростками. Безделов также выразил негодование по поводу возможных негативных последствий для одного из курсантов из-за песни, которая была исполнена.