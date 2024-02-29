«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По словам Путина, такая мера позволит регионам сохранять порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Вместе с тем президент отметил, что сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
«В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 миллиардов рублей, а позже расширили до 1 триллиона. Напомню, что такие кредиты предоставляются регионам под 3 процента годовых на срок до 15 лет. Регионы отмечают высокую эффективность данного механизма. Эти кредиты не списываются, но в текущем году регионы начнут гасить эти долги. Средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов», — сказал Путин.
На сегодняшний день, по данным правительства Тюменской области, государственный долг региона составляет 8 382 116 рублей. Получается, что после списание 2/3 позволит области списать аж 5 588 078 рублей.
Однако, по мнению политтехнолога Ильи Ананьева, эта мера не так существенно повлияет на региональный бюджет, как могло показаться.
«Региональные долги занимались именно на многие нужные стране инициативы, в том числе и на выполнение „увесистых“ нацпроектов, различных социальных выплат, инициированных Кремлем, для того, чтобы не провалить сроки и обязательства перед президентом и населением. В сегодняшних реалиях инициатива Владимира Путина — отдушка для глав регионов, но при заявленных шестилетних инициативах президента, губернаторы даже не смогут перевести дух от „похудевшего“ от долгов кошелька и снова постучатся в дверь Минфина за „дешевыми“ федеральными кредитами», — считает эксперт.
Так, например, в Тюменской области за последние пять лет на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» было потрачено порядка 21 миллиарда рублей. С одной стороны, благодаря этому на территории региона строятся и ремонтируются поликлиники и ФАПы, закупается новое медицинское оборудование и санитарный транспорт. С другой, учитывая многочисленность проектов, реализуемых в области, своими силами, без привлечения новых кредитов, регион может не справиться, а потому мера может нести лишь временный характер.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области с началом весны поднимутся пенсии для людей старше 80 лет и зарплаты медработникам, усилятся требования к выдаче ипотеки и заработает блокировка VPN-сервисов.