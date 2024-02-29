«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?

Так, например, в Тюменской области за последние пять лет на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» было потрачено порядка 21 миллиарда рублей. С одной стороны, благодаря этому на территории региона строятся и ремонтируются поликлиники и ФАПы, закупается новое медицинское оборудование и санитарный транспорт. С другой, учитывая многочисленность проектов, реализуемых в области, своими силами, без привлечения новых кредитов, регион может не справиться, а потому мера может нести лишь временный характер.