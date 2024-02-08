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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Итоги дня в Тюмени: кровавое убийство в ТЦ, привет из 90-х и слишком дорогие дороги

Итоги дня в Тюмени: кровавое убийство в ТЦ, привет из 90-х и слишком дорогие дороги

8 февраля 2024, 17:02
Фото: 1MI
Дайджест событий за 8 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Экс-замначальника полиции Тобольска погиб в ходе СВО

Экс-замначальника полиции Тобольска погиб во время выполнения боевых задач на СВО.

Прощание с командиром штурмового взвода 42-летним Ильнуром Бургановым состоится завтра, 9 февраля.

Известно, что мужчина родом из села Байкалово Тюменской области. После школы он окончил Тобольский педагогический институт. Большую часть своей жизни он занимался раскрытием преступлений. Близкие и друзья Ильнура делятся, что он всегда был спокойным и рассудительным человеком.

Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий Бурганов принял ни с кем не советовавшись.

Известие о смерти жена бойца получила после перенесенной операции.

«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска
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В Тюмени устроили битву за гаражный кооператив

В Тюмени продолжаются конфликты в гаражном кооперативе «Широтный». Члены правления сталкиваются с проколом шин автомобилей.

Несогласие с руководством кооператива не утихает уже с 2022 года. Собственники выразили недовольство обязательной установкой дорогостоящих счетчиков и незаконной обрезкой электропроводов. Также они утверждали, что председатель кооператива ежегодно повышает членские взносы, не проводит отчетные мероприятия и не собирает собрания.

Все это привело к предъявлению исковых требований и даже обращению в полицию и прокуратуру, однако суд частично удовлетворил исковые требования.

«Нам прокололи шины!»: в Тюмени развернулась битва за гаражный кооператив
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В Тюмени двое мужчин жестоко избили подростка из-за кадетской звезды на шапке

В Тюмени неизвестные мужчины избили 16-летних подростков из-за того, что им не понравилась шапка, одетая на одном из школьников.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Ново-Патрушево». Драка попала на установленные в подъезде камеры видеонаблюдения.

Один из агрессоров, имеющий судимость, задержан полицией, в то время как личность второго участника происшествия устанавливается. Р

Расследование уголовного дело находится под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских.

В Тюмени неизвестные избили школьника из-за кадетской звезды на шапке
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В Тюмени более миллиарда рублей потратят на содержание дорог

На обеспечение содержания дорог в Тюмени на 2023–2024 годы выделено свыше миллиарда рублей.

Контракты заключены с АО «ТОДЭП», которая также подписала субподрядные соглашения с другими фирмами. Общая сумма на обслуживания города составляет 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда направлены на дорожное строительство.

Дополнительные средства выделены на уборку снега. В различных административных округах Тюмени также предусмотрены разные суммы на содержание и ремонт дорог, включая Калининский округ (около 700 миллионов рублей), Восточный (430 миллионов), Ленинский (более 491 миллиона) и Центральный (почти 589 миллионов рублей).

В Тюмени на содержание дорог потратят миллиарды рублей. Кому достался мегаконтракт?
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В Тобольске мужчина ворвался в ТЦ «Югра» и расправился с сотрудницей офиса

В Тобольске в ТЦ «Югра» произошло резонансное убийство. В один из офисов ворвался мужчина и расправился с известным в городе юристом Светланой Яцковской.

Агрессор нанес матери троих детей один удар острым предметом в сердце, а затем покинул место преступления. Спустя время его обнаружили мертвым, предположительно, в своей квартире.

Сообщается, что погибшая пользовалась популярностью в городе и вела активную общественную жизнь. Знакомые рассказывают о том, что Светлана своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг.

Кем именно приходился убийца потерпевшей — выясняется. Возможно, они были знакомы, а мотивом стала ревность.

Запрос о произошедшей ситуации направлен в региональное управление Следственного комитета.

Кровавая драма в Тобольске: мужчина ворвался в ТЦ «Югра» и зарезал сотрудницу офиса
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