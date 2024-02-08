Итоги дня в Тюмени: кровавое убийство в ТЦ, привет из 90-х и слишком дорогие дороги

Известно, что мужчина родом из села Байкалово Тюменской области. После школы он окончил Тобольский педагогический институт. Большую часть своей жизни он занимался раскрытием преступлений. Близкие и друзья Ильнура делятся, что он всегда был спокойным и рассудительным человеком.