Итоги дня в Тюмени: кровавое убийство в ТЦ, привет из 90-х и слишком дорогие дороги

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Экс-замначальника полиции Тобольска погиб во время выполнения боевых задач на СВО.
Прощание с командиром штурмового взвода 42-летним Ильнуром Бургановым состоится завтра, 9 февраля.
Известно, что мужчина родом из села Байкалово Тюменской области. После школы он окончил Тобольский педагогический институт. Большую часть своей жизни он занимался раскрытием преступлений. Близкие и друзья Ильнура делятся, что он всегда был спокойным и рассудительным человеком.
Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий Бурганов принял ни с кем не советовавшись.
Известие о смерти жена бойца получила после перенесенной операции.
В Тюмени продолжаются конфликты в гаражном кооперативе «Широтный». Члены правления сталкиваются с проколом шин автомобилей.
Несогласие с руководством кооператива не утихает уже с 2022 года. Собственники выразили недовольство обязательной установкой дорогостоящих счетчиков и незаконной обрезкой электропроводов. Также они утверждали, что председатель кооператива ежегодно повышает членские взносы, не проводит отчетные мероприятия и не собирает собрания.
Все это привело к предъявлению исковых требований и даже обращению в полицию и прокуратуру, однако суд частично удовлетворил исковые требования.
В Тюмени неизвестные мужчины избили 16-летних подростков из-за того, что им не понравилась шапка, одетая на одном из школьников.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Ново-Патрушево». Драка попала на установленные в подъезде камеры видеонаблюдения.
Один из агрессоров, имеющий судимость, задержан полицией, в то время как личность второго участника происшествия устанавливается. Р
Расследование уголовного дело находится под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских.
На обеспечение содержания дорог в Тюмени на 2023–2024 годы выделено свыше миллиарда рублей.
Контракты заключены с АО «ТОДЭП», которая также подписала субподрядные соглашения с другими фирмами. Общая сумма на обслуживания города составляет 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда направлены на дорожное строительство.
Дополнительные средства выделены на уборку снега. В различных административных округах Тюмени также предусмотрены разные суммы на содержание и ремонт дорог, включая Калининский округ (около 700 миллионов рублей), Восточный (430 миллионов), Ленинский (более 491 миллиона) и Центральный (почти 589 миллионов рублей).
В Тобольске в ТЦ «Югра» произошло резонансное убийство. В один из офисов ворвался мужчина и расправился с известным в городе юристом Светланой Яцковской.
Агрессор нанес матери троих детей один удар острым предметом в сердце, а затем покинул место преступления. Спустя время его обнаружили мертвым, предположительно, в своей квартире.
Сообщается, что погибшая пользовалась популярностью в городе и вела активную общественную жизнь. Знакомые рассказывают о том, что Светлана своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг.
Кем именно приходился убийца потерпевшей — выясняется. Возможно, они были знакомы, а мотивом стала ревность.
Запрос о произошедшей ситуации направлен в региональное управление Следственного комитета.