Жители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Во время встречи с горожанами общественница раздала автографы.
Сейчас на сайте объявлений за самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей. Самая дешевая открытка оценивается в 350 рублей.
Напомним, что глава Лиги безопасного интернета обрела популярность после доносов на известных рэп-исполнителей и кумиров молодежи.Известный политолог Александр Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его мнению, визит активистки лишь спровоцировал скандалы.