Жители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной

Напомним, что глава Лиги безопасного интернета обрела популярность после доносов на известных рэп-исполнителей и кумиров молодежи.Известный политолог Александр Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его мнению, визит активистки лишь спровоцировал скандалы.