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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Жители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной

Жители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной

29 февраля 2024, 09:21
Фото: телеграм-канал Мизулиной
В Тюмени на одном из популярных сервисов объявлений продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Напомним, что глава Лиги безопасного интернета посетила сибирский город 23 февраля.

Во время встречи с горожанами общественница раздала автографы.

Сейчас на сайте объявлений за самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей. Самая дешевая открытка оценивается в 350 рублей.

Тюменка вдохновилась визитом Мизулиной и создала календарь. ВИДЕО
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Напомним, что глава Лиги безопасного интернета обрела популярность после доносов на известных рэп-исполнителей и кумиров молодежи.Известный политолог Александр Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его мнению, визит активистки лишь спровоцировал скандалы.

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