Тюменка вдохновилась визитом Мизулиной и создала календарь. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Тюменка Виктория была на встрече с Екатериной Мизулиной, но постеснялась подойти. Чтобы общественница все же увидела ее творение, девушка записала видео.
«Вдохновилась вашим выступлением и поняла, что каждый из нас должен менять Россию к лучшему, пытаться говорить с молодежью на одном языке. Тоже попыталась так сделать, подготовила аниме-календарь к выборам», — пишет девушка, видео которой Екатерина Мизулина опубликовала в своем Телеграм-канале.
«Часто рассказывают, что молодежи якобы не интересно, что происходит в стране. За такими, как Вика из Тюмени — будущее! Лига безопасного интернета будет и дальше поддерживать таких ребят», — прокомментировала Мизулина.
Екатерина Мизулина встречалась с молодежью Тюмени 23 и 24 февраля. Несмотря на то, что подростки остались в восторге после встречи с общественницей, политолог Александр Безделов считает, что ее визит стал причиной нескольких скандалов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт Zivert. Певица резко прервала карьеру минимум на полгода.