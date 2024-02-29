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Тюменка вдохновилась приездом Мизулиной и создала календарь

Тюменка вдохновилась визитом Мизулиной и создала календарь. ВИДЕО

29 февраля 2024, 05:31
Фото: 1MI

Тюменка вдохновилась приездом Мизулиной и создала календарь

Девушка сделала календарь в аниме-стилистике. Свое творение она посвятила грядущим выборам президента РФ.
Сюжет
Выборы

Тюменка Виктория была на встрече с Екатериной Мизулиной, но постеснялась подойти. Чтобы общественница все же увидела ее творение, девушка записала видео.

«Вдохновилась вашим выступлением и поняла, что каждый из нас должен менять Россию к лучшему, пытаться говорить с молодежью на одном языке. Тоже попыталась так сделать, подготовила аниме-календарь к выборам», — пишет девушка, видео которой Екатерина Мизулина опубликовала в своем Телеграм-канале.
Видео: Екатерина Мизулина / Телеграм
«Часто рассказывают, что молодежи якобы не интересно, что происходит в стране. За такими, как Вика из Тюмени — будущее! Лига безопасного интернета будет и дальше поддерживать таких ребят», — прокомментировала Мизулина.

Екатерина Мизулина встречалась с молодежью Тюмени 23 и 24 февраля. Несмотря на то, что подростки остались в восторге после встречи с общественницей, политолог Александр Безделов считает, что ее визит стал причиной нескольких скандалов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт Zivert. Певица резко прервала карьеру минимум на полгода.

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