Тюменские власти продлили сроки перекрытия дороги у скандального долгостроя

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Срок перекрытия движения по улице Камышинской на участке от Смоленской до Герцена продлили до 30 марта. Объехать можно по Каширской, Герцена и Крупской. Об этом сообщили в администрации города.
Как и раньше, мера связана со сносом долгостроя. Дом на перекрестке Герцена и Камышинской начали строить в 2000 году, но в 2019 году его признали подлежащим сносу.
Сроки перекрытия движения продлевались несколько раз: в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Власти планируют завершить работы по сносу до 1 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут школу искусств на Судоремонтной. Вместо аварийного здания появится новая школа.