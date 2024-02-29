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Перекрытие улицы Камышинской в Тюмени продлили

Тюменские власти продлили сроки перекрытия дороги у скандального долгостроя

29 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI

Перекрытие улицы Камышинской в Тюмени продлили

Движение по Камышинской перекрыли в ноябре 2023 года. Сроки продлевались уже несколько раз.

Срок перекрытия движения по улице Камышинской на участке от Смоленской до Герцена продлили до 30 марта. Объехать можно по Каширской, Герцена и Крупской. Об этом сообщили в администрации города.

Как и раньше, мера связана со сносом долгостроя. Дом на перекрестке Герцена и Камышинской начали строить в 2000 году, но в 2019 году его признали подлежащим сносу.

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Сроки перекрытия движения продлевались несколько раз: в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Власти планируют завершить работы по сносу до 1 марта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут школу искусств на Судоремонтной. Вместо аварийного здания появится новая школа.

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