Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт известного баяниста

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Знаменитый баянист Валерий Семин даст концерт в Тюмени 10 апреля, мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник». Артист представит тюменцам программу «Привет, весна, любовь и песня!». Стоимость билетов — от 2 до 3.6 тысячи рублей, но самые дорогие билеты на концерт уже почти распроданы.
Артиста нередко можно увидеть в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В начале нулевых Валерий Семин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С легким паром!» и снимался в кино.
Ранее «Наш город» сообщал, что комик Сергей Орлов даст два концерта в Тюмени. Мероприятия состоятся в начале июня.