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Updated Сегодня, 03:18

Тюменцы раскупили дорогие билеты на концерт знаменитого баяниста

Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт известного баяниста

29 февраля 2024, 03:16
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили дорогие билеты на концерт знаменитого баяниста

Заслуженный артист России приедет в Тюмень в апреле. Музыканта нередко можно увидеть на тв-шоу.

Знаменитый баянист Валерий Семин даст концерт в Тюмени 10 апреля, мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник». Артист представит тюменцам программу «Привет, весна, любовь и песня!». Стоимость билетов — от 2 до 3.6 тысячи рублей, но самые дорогие билеты на концерт уже почти распроданы.

Артиста нередко можно увидеть в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В начале нулевых Валерий Семин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С легким паром!» и снимался в кино.

Фото: Валерий Семин / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что комик Сергей Орлов даст два концерта в Тюмени. Мероприятия состоятся в начале июня.

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