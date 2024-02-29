Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт известного баяниста

Знаменитый баянист Валерий Семин даст концерт в Тюмени 10 апреля, мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник». Артист представит тюменцам программу «Привет, весна, любовь и песня!». Стоимость билетов — от 2 до 3.6 тысячи рублей, но самые дорогие билеты на концерт уже почти распроданы.