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Updated Сегодня, 02:20

В Тюмени снесут школу искусств

Власти Тюмени планируют снести школу искусств

29 февраля 2024, 02:18
Фото: 1MI

В Тюмени снесут школу искусств

Сносу подлежит школа искусств имени Владимира Знаменского на Судоремонтной. Здание признано аварийным и временно закрыто.

На месте аварийной школы власти Тюмени планируют построить новую школу искусств. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на администрацию города.

«Здание признано аварийным и подлежащим сносу. Вопрос о строительстве нового корпуса школы на земельном участке, где в данный момент располагается здание, рассматривается. Техническое задание на проектирование по объекту „Строительство здания МАУ ДО „ДШИ им. В. В. Знаменского“ утверждено», — рассказали в администрации.
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Ранее «Наш город» писал, что в тюменском поселке Винзили рядом со старой школой построят новую. Строительство планируется завершить в первом квартале 2026 года.

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