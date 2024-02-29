Власти Тюмени планируют снести школу искусств

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
На месте аварийной школы власти Тюмени планируют построить новую школу искусств. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на администрацию города.
«Здание признано аварийным и подлежащим сносу. Вопрос о строительстве нового корпуса школы на земельном участке, где в данный момент располагается здание, рассматривается. Техническое задание на проектирование по объекту „Строительство здания МАУ ДО „ДШИ им. В. В. Знаменского“ утверждено», — рассказали в администрации.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском поселке Винзили рядом со старой школой построят новую. Строительство планируется завершить в первом квартале 2026 года.