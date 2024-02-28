nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

В Тюмени построят четыре новых улицы

В Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре улицы

28 февраля 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени построят четыре новых улицы

Строительство новых улиц запланировано на 2024 год. Их общая протяженность составит более 3.5 километра.

Строительство будет проводиться по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

«Сегодня этих улиц ещё нет на карте. Мы видим, как активно застраивается территория возле озера Алебашево, поэтому стараемся создать для новосёлов комфортную среду уже сейчас. Это обеспечит темпы жилищного строительства и создаст благоприятные условия проживания», — отметил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?
Узнать подробнее

В общей сложности на благоустройство района озера Алебашево власти планируют потратить 1.5 миллиарда рублей. Кроме новых улиц, там построят тротуары, дороги и велосипедные дорожки.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти решили отказаться от строительства надземного перехода на Мельникайте. Вместо него было решено построить подземный переход.

Читайте также:
Тюменские школьники разыграли драку ради хайпа и лайковВ Тюменской области взлетели цены на микроквартирыВ Тюменской области резко выросло количество разводов
#Общество#Тюмень#Касается каждого#Строительство#Строительство жилья#Тюменская область#Улицы#Строительство дорог#Нацпроекты#Любовь Селезнева
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
Вчера, 06:32
«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?
Вчера, 08:16
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
Вчера, 04:31
«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?
Вчера, 07:45
В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю
Вчера, 05:18
«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта
Вчера, 01:10