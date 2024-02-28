В Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре улицы

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Строительство будет проводиться по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
«Сегодня этих улиц ещё нет на карте. Мы видим, как активно застраивается территория возле озера Алебашево, поэтому стараемся создать для новосёлов комфортную среду уже сейчас. Это обеспечит темпы жилищного строительства и создаст благоприятные условия проживания», — отметил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
В общей сложности на благоустройство района озера Алебашево власти планируют потратить 1.5 миллиарда рублей. Кроме новых улиц, там построят тротуары, дороги и велосипедные дорожки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти решили отказаться от строительства надземного перехода на Мельникайте. Вместо него было решено построить подземный переход.