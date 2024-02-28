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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Тюмени водитель самосвала вывалил снег прямо на дорогу и скрылся

В Тюмени водитель самосвала вывалил снег посреди дороги и скрылся. Видео

28 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Тюмени водитель самосвала вывалил снег прямо на дорогу и скрылся

В Тюмени в районе Ново-Комарово водитель самосвала вывалил снег прямо на дорогу. Ролик с камер видеонаблюдения распространился во многих социальных сетях.
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Снег

На распространяемых кадрах видно, как мужчина подъезжает к месту, где намеревается оставить снег, после осматривается и поднимает кузов. Интернет-пользователи осудили поступок и назвали водителя «чудаком».

Видео: камеры видеонаблюдения

Многие предположили, что тюменцу стало просто лень ехать к снегоприемному пункту, однако он не должен был поступать таким образом.

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Ранее «Наш город» сообщал о затоплении целого микрорайона в Тюмени. Местные жители заявляют, что вода появилась на дорогах из-за аварии. Проблему устраняют службы.

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