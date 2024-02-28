В Тюмени водитель самосвала вывалил снег посреди дороги и скрылся. Видео

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
На распространяемых кадрах видно, как мужчина подъезжает к месту, где намеревается оставить снег, после осматривается и поднимает кузов. Интернет-пользователи осудили поступок и назвали водителя «чудаком».
Многие предположили, что тюменцу стало просто лень ехать к снегоприемному пункту, однако он не должен был поступать таким образом.
Ранее «Наш город» сообщал о затоплении целого микрорайона в Тюмени. Местные жители заявляют, что вода появилась на дорогах из-за аварии. Проблему устраняют службы.