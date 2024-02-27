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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В селе в Тюменской области построят новую школу

В тюменском селе новую школу построят рядом со старой

27 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI

В селе в Тюменской области построят новую школу

Новая школа появится в поселке Винзили. Ее площадь составит около 21 тысячи квадратных метров.

Новая школа будет построена рядом с существующей. На ее территории обустроят площадки для баскетбола, волейбола, хоккея и мини-футбола, круговую беговую дорожку, спорткомплекс ГТО и другие спортивные элементы.

«Школа будет построена „под ключ“. Это значит, что разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — добавил начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов.
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
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Строительство начнется после привязки проекта к земельному участку — этой осенью. Новую школу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени снесут дом 1959 года постройки. На снос здания хотят потратить 7.8 миллиона рублей.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Школа#Школы#Новости тюмени#Винзили#Проекты#Любовь Селезнева
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