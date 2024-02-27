В тюменском селе новую школу построят рядом со старой

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Новая школа будет построена рядом с существующей. На ее территории обустроят площадки для баскетбола, волейбола, хоккея и мини-футбола, круговую беговую дорожку, спорткомплекс ГТО и другие спортивные элементы.
«Школа будет построена „под ключ“. Это значит, что разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — добавил начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов.
Строительство начнется после привязки проекта к земельному участку — этой осенью. Новую школу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени снесут дом 1959 года постройки. На снос здания хотят потратить 7.8 миллиона рублей.