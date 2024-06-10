Вторая трагедия за ночь: тюменцы сообщили о большом пожаре в Винзилях

Пожар случился вчера вечером на берегу реки Пышмы в районе санаторной зоны поселка Винзили. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Богдадинский N 1».