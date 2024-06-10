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Винзили

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2024
На тюменском заводе рабочего насмерть придавило погрузчиком
Появились подробности гибели рабочего на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Трагедия произошла 1 июня 2024 года
10 июня, 06:20
«Росводоканал Тюмень» обеспечила надежность водоснабжения социнфраструктуры области
7 мая, 08:49
В тюменском селе новую школу построят рядом со старой
Новая школа появится в поселке Винзили. Ее площадь составит около 21 тысячи квадратных метров.
27 февраля, 07:03
В ледовом центре в поселке под Тюменью обрушился потолок
Инцидент произошел вчера, 11 января. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
12 января, 02:14
2023
В Тюменской области ищут 13-летнего подростка из поселка Винзили
25 сентября 2023, 09:19
Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись
Инцидент произошел в поселке Винзили.
1 августа 2023, 08:39
Вчера пропала пожилая тюменка с потерей памяти
19 июня 2023, 08:11
Пенсионерка, сломавшая руку на крыльце «Монетки», получит 200 тысяч рублей
Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению пожилой женщины из поселка Винзили.
7 июня 2023, 01:12
Вторая трагедия за ночь: тюменцы сообщили о большом пожаре в Винзилях
Пожар случился вчера вечером на берегу реки Пышмы в районе санаторной зоны поселка Винзили. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Богдадинский N 1».
17 апреля 2023, 02:00
«Где соцслужбы?»: в поселке Винзили инвалид ползком передвигается по морозу
В паблике «ЧС Тюмень» один из местных жителей опубликовал видео. На нем можно увидеть, как инвалид вынужден ползком выходить из магазина зимним вечером.
27 января 2023, 03:07

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