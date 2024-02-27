Тюменские власти выделили деньги на снос дома в центре города

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
Власти Тюмени занялись поиском подрядчика, который займется сносом дома. На портале Госзакупок указано, что заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 12 марта.
На выполнение работ подрядчику дадут три недели. Строительную площадку ему передадут в течение 210 дней с момента заключения договора. На снос здания власти выделили 7.8 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени снесут второй корпус школы №1. К лету 2025 года на его месте построят новую школу.