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«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей

«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей

26 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
В Белоярском районе ХМАО экскаваторщик случайно раскопал берлогу медведей. Мужчина не ожидал наткнуться на косолапых, но успел снять на видео, как из берлоги вылезли несколько медвежат.
Сюжет
ХМАО
«Я не знал, что у вас тут берлога. Разбудил-то как рано вас. Аж руки затряслись. Я вообще-то тут пешком хожу» — произнес рабочий на видео опубликованным Муксун.fm.

Местные жители пожалели животных оставшихся без дома. Между тем, специалисты в области хозяйства бьют тревогу. Они заявляют, что медведей крайне опасно будить в такое время года, поскольку если хищник не найдет себе пропитание, то сможет напасть и на человека.

Власти Белоярского района устроили проверку после случившегося инцидента. Чиновники намерены выяснить, какая именно компания занимается работами рядом с данным участком.

Ранее «Наш город» сообщал об отправке в «спячку» белых медведей СУЭНКО. Всю зиму в социальных сетях появлялись селфи с косолапыми.

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