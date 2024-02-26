«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей

Местные жители пожалели животных оставшихся без дома. Между тем, специалисты в области хозяйства бьют тревогу. Они заявляют, что медведей крайне опасно будить в такое время года, поскольку если хищник не найдет себе пропитание, то сможет напасть и на человека.