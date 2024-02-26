«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
«Я не знал, что у вас тут берлога. Разбудил-то как рано вас. Аж руки затряслись. Я вообще-то тут пешком хожу» — произнес рабочий на видео опубликованным Муксун.fm.
Местные жители пожалели животных оставшихся без дома. Между тем, специалисты в области хозяйства бьют тревогу. Они заявляют, что медведей крайне опасно будить в такое время года, поскольку если хищник не найдет себе пропитание, то сможет напасть и на человека.
Власти Белоярского района устроили проверку после случившегося инцидента. Чиновники намерены выяснить, какая именно компания занимается работами рядом с данным участком.
Ранее «Наш город» сообщал об отправке в «спячку» белых медведей СУЭНКО. Всю зиму в социальных сетях появлялись селфи с косолапыми.