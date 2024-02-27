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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина в Тюмени

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина во время «Битвы на Туре»

27 февраля 2024, 02:17
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина в Тюмени

Трамплин не выдержал веса людей, которые на нем находились. К установлению причин произошедшего уже подключилась прокуратура.

По словам организаторов «Битвы на Туре», люди забрались на трамплин для совместного фото. После того, как видео с моментом обрушения оказалось в сети, инцидентом заинтересовалась прокуратура — прокурору Тюмени поручили провести проверку.

Проверку начал и Следственный комитет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее ходе и установленных обстоятельствах.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Следственный комитет организовал проверку тюменской больницы, в которой издевались над пенсионеркой. Дочь пострадавшей рассказала, что ее мать пролежала всю ночь голой на полу, а наутро медсестры привязали ее к кровати.

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