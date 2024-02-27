Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина во время «Битвы на Туре»

Ранее «Наш город» сообщал, что Следственный комитет организовал проверку тюменской больницы, в которой издевались над пенсионеркой. Дочь пострадавшей рассказала, что ее мать пролежала всю ночь голой на полу, а наутро медсестры привязали ее к кровати.