Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина во время «Битвы на Туре»

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
По словам организаторов «Битвы на Туре», люди забрались на трамплин для совместного фото. После того, как видео с моментом обрушения оказалось в сети, инцидентом заинтересовалась прокуратура — прокурору Тюмени поручили провести проверку.
Проверку начал и Следственный комитет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее ходе и установленных обстоятельствах.
Ранее «Наш город» сообщал, что Следственный комитет организовал проверку тюменской больницы, в которой издевались над пенсионеркой. Дочь пострадавшей рассказала, что ее мать пролежала всю ночь голой на полу, а наутро медсестры привязали ее к кровати.