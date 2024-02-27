Тюменские власти запретили работу такси «Максим» и «Поехали»

Конкретная причина отказа не уточняется, но в новом законе, который упомянул Перевалов, есть два пункта, по которым ведомство могло отказать: предоставленные заявителем недостоверные сведения или подача заявления раньше срока после решения суда об аннулировании права на работу сервиса. Компания планирует обжаловать решение об отказе через суд.