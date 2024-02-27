Тюменские власти запретили работу такси «Максим» и «Поехали»

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Компания «Максим-Тюмень» планирует через суд добиваться разрешения на работу сервиса заказа такси «Максим» и «Поехали» в Тюмени и Тобольске. Соответствующий иск опубликован в картотеке арбитражных дел, ответчик — Главное управление строительства Тюменской области.
В пресс-службе компании «Максим-Тюмень» рассказали, что Тюменская область — единственный регион, в котором сервису отказали в регистрации. Отказ был мотивирован тем, что компания не является правообладателем сайтов taximaxim.ru и taxipoehali.ru.
«Требования регионального уполномоченного органа выходят за рамки федерального закона о такси. Указанный в нем перечень сведений и документов для включения в региональные реестры служб заказа легкового такси является исчерпывающим и расширению не подлежит. Региональная организация не может и не должна являться правообладателем единого федерального сайта бренда, под которым работают и организации в других регионах страны», — рассказали в компании РБК Тюмень.
Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов также прокомментировал ситуацию.
«„ООО „Максим-Тюмень“ обратилось в ГУС Тюменской области с заявлениями о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси в Тюменской области, по результатам рассмотрения которых приняты решения об отказе в их удовлетворении по основанию, предусмотренному частью 5 статьи 15 Федерального закона», — сообщил Перевалов.
Конкретная причина отказа не уточняется, но в новом законе, который упомянул Перевалов, есть два пункта, по которым ведомство могло отказать: предоставленные заявителем недостоверные сведения или подача заявления раньше срока после решения суда об аннулировании права на работу сервиса. Компания планирует обжаловать решение об отказе через суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени будут судить турагента-мошенницу. Женщина обещала клиентам организовать любые поездки, что в конечном итоге люди оставались без денег.