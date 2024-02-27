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Тюменские власти запретили работу сервиса такси «Максим» и «Поехали»

Тюменские власти запретили работу такси «Максим» и «Поехали»

27 февраля 2024, 03:42
Фото: 1MI

Тюменские власти запретили работу сервиса такси «Максим» и «Поехали»

Тюменская область — единственный регион, в котором сервису «Максим» отказали в регистрации. Компания планирует оспаривать решение через суд.

Компания «Максим-Тюмень» планирует через суд добиваться разрешения на работу сервиса заказа такси «Максим» и «Поехали» в Тюмени и Тобольске. Соответствующий иск опубликован в картотеке арбитражных дел, ответчик — Главное управление строительства Тюменской области.

В пресс-службе компании «Максим-Тюмень» рассказали, что Тюменская область — единственный регион, в котором сервису отказали в регистрации. Отказ был мотивирован тем, что компания не является правообладателем сайтов taximaxim.ru и taxipoehali.ru.

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«Требования регионального уполномоченного органа выходят за рамки федерального закона о такси. Указанный в нем перечень сведений и документов для включения в региональные реестры служб заказа легкового такси является исчерпывающим и расширению не подлежит. Региональная организация не может и не должна являться правообладателем единого федерального сайта бренда, под которым работают и организации в других регионах страны», — рассказали в компании РБК Тюмень.

Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов также прокомментировал ситуацию.

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«„ООО „Максим-Тюмень“ обратилось в ГУС Тюменской области с заявлениями о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси в Тюменской области, по результатам рассмотрения которых приняты решения об отказе в их удовлетворении по основанию, предусмотренному частью 5 статьи 15 Федерального закона», — сообщил Перевалов.

Конкретная причина отказа не уточняется, но в новом законе, который упомянул Перевалов, есть два пункта, по которым ведомство могло отказать: предоставленные заявителем недостоверные сведения или подача заявления раньше срока после решения суда об аннулировании права на работу сервиса. Компания планирует обжаловать решение об отказе через суд.

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