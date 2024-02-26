Отдых в тюрьме по путевке от суда: в Тюмени будут судить турагента-мошенницу

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
35-летнюю тюменку обвиняют в мошенничестве и присвоении. Известно, что в марте 2021 года она зарегистрировала себя как индивидуального предпринимателя, оказывала услуги турагента и похитила деньги обратившихся к ней людей.
Так, она присвоила и потратила на свои нужды 170 тысяч рублей, которые получила от жительницы ЯНАО: ей она обещала организовать поездку в Турцию. В феврале 2022 года мошенница обманула тюменца, который хотел посетить Доминиканскую Республику. Он него она получила более 330 тысяч рублей.
В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Оно направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области поймали двух подростков, которые работали на мошенников. Их жертвами стали пять пенсионеров, у которых они забрали 700 тысяч рублей.