Отдых в тюрьме по путевке от суда: в Тюмени будут судить турагента-мошенницу

Так, она присвоила и потратила на свои нужды 170 тысяч рублей, которые получила от жительницы ЯНАО: ей она обещала организовать поездку в Турцию. В феврале 2022 года мошенница обманула тюменца, который хотел посетить Доминиканскую Республику. Он него она получила более 330 тысяч рублей.