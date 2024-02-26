Как тюменцам продать квартиру с материнским капиталом

Чтобы продать квартиру с долей ребенка, необходимо сначала получить согласие органов опеки и попечительства. Какие-либо формальные ограничения или запреты на квартиру, приобретенную за счет средств материнского капитала, отсутствуют. Размер «детских долей» должен быть пропорционален средствам материнского капитала, вложенным в объект недвижимости. Разрешение от органов будет выдано только в том случае, если проживание детей после сделки не ухудшится. Для этого потребуется предоставление подтверждающих данных о том, что «детские доли» будут компенсированы в новом доме или квартире, при этом размер долей должен быть таким же или выше, а их рыночная стоимость также не должна быть ниже. Другим вариантом может быть перевод полученных за продажу средств долей на счета детей в банке.