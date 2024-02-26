Как тюменцам продать квартиру с материнским капиталом

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как же решить эти вопросы быстро? Об этом и многом другом рассказали эксперты Newia.ru.
По словам адвоката и члена Адвокатской палаты Московской области Сергея Агапова, согласно действующему законодательству, квартира, приобретенная за счет средств материнского капитала, должна была оформлена в общую собственность родителей и детей с четким указанием размера их долей.
Чтобы продать квартиру с долей ребенка, необходимо сначала получить согласие органов опеки и попечительства. Какие-либо формальные ограничения или запреты на квартиру, приобретенную за счет средств материнского капитала, отсутствуют. Размер «детских долей» должен быть пропорционален средствам материнского капитала, вложенным в объект недвижимости. Разрешение от органов будет выдано только в том случае, если проживание детей после сделки не ухудшится. Для этого потребуется предоставление подтверждающих данных о том, что «детские доли» будут компенсированы в новом доме или квартире, при этом размер долей должен быть таким же или выше, а их рыночная стоимость также не должна быть ниже. Другим вариантом может быть перевод полученных за продажу средств долей на счета детей в банке.
По словам Сергея Агапова, родители могут сдавать жилье в аренду только с предварительного согласия органа опеки и попечительства. При этом, не стоит забывать, что деньги полученные при сдаче в аренду квартиры должны быть использованы в интересах ребенка.
Риэлтор и руководитель агентства недвижимости Дмитрий Секерин осуществил анализ сделок купли-продажи недвижимости с материнским капиталом и подсчитал, сколько придется потратить на такую квартиру.
Как выяснилось, для того, чтобы выделить доли в квартире следует обратиться к нотариусу за услугой, которая стоит в районе 15 тыс. рублей.
Необходимо будет заплатить за нотариальное удостоверение сделки, которое стоит 70 тыс. рублей
За организацию и сопровождение сделки риэлтор возьмет около 50 тысяч рублей, однако цена услуг может и повысится, поскольку такой процесс идет сложнее. Специалисты рекомендуют в ряде случаев, связанных с недвижимостью, возвращать средства полученные государства обратно в СФР и перенести обязанности по выделению долей.