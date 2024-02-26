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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Как тюменцам продать квартиру с материнским капиталом

Как тюменцам продать квартиру с материнским капиталом

26 февраля 2024, 11:22
Фото: 1MI
Для многих российских семей, которые получили материнский капитал, важно продать квартиру, вложив эти средства в недвижимость. Однако возникают определенные проблемы и трудности при продаже жилья.

Как же решить эти вопросы быстро? Об этом и многом другом рассказали эксперты Newia.ru.

О долях в квартире

По словам адвоката и члена Адвокатской палаты Московской области Сергея Агапова, согласно действующему законодательству, квартира, приобретенная за счет средств материнского капитала, должна была оформлена в общую собственность родителей и детей с четким указанием размера их долей.

Можно ли продать

Чтобы продать квартиру с долей ребенка, необходимо сначала получить согласие органов опеки и попечительства. Какие-либо формальные ограничения или запреты на квартиру, приобретенную за счет средств материнского капитала, отсутствуют. Размер «детских долей» должен быть пропорционален средствам материнского капитала, вложенным в объект недвижимости. Разрешение от органов будет выдано только в том случае, если проживание детей после сделки не ухудшится. Для этого потребуется предоставление подтверждающих данных о том, что «детские доли» будут компенсированы в новом доме или квартире, при этом размер долей должен быть таким же или выше, а их рыночная стоимость также не должна быть ниже. Другим вариантом может быть перевод полученных за продажу средств долей на счета детей в банке.

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Как быть с арендой

По словам Сергея Агапова, родители могут сдавать жилье в аренду только с предварительного согласия органа опеки и попечительства. При этом, не стоит забывать, что деньги полученные при сдаче в аренду квартиры должны быть использованы в интересах ребенка.

Сколько придется потратить

Риэлтор и руководитель агентства недвижимости Дмитрий Секерин осуществил анализ сделок купли-продажи недвижимости с материнским капиталом и подсчитал, сколько придется потратить на такую квартиру.

Как выяснилось, для того, чтобы выделить доли в квартире следует обратиться к нотариусу за услугой, которая стоит в районе 15 тыс. рублей.

Необходимо будет заплатить за нотариальное удостоверение сделки, которое стоит 70 тыс. рублей

За организацию и сопровождение сделки риэлтор возьмет около 50 тысяч рублей, однако цена услуг может и повысится, поскольку такой процесс идет сложнее. Специалисты рекомендуют в ряде случаев, связанных с недвижимостью, возвращать средства полученные государства обратно в СФР и перенести обязанности по выделению долей.

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