В Тюмени подешевели макароны, яйца и алкоголь

Несмотря на рост цен, есть и подешевевшие продукты. В их числе яйца, которые подешевели на 4,5%, макароны — на 1,4%, алкоголь — на 1,7%, а также масло и крупы — на 1%. Подорожали в январе овощи и фрукты — на 4,4%, кондитерские изделия, рыба и морепродукты — на 2,9%.