В Тюмени подешевели макароны, яйца и алкоголь

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Кроме продуктов, в Тюменской области подорожали непродовольственные товары — на 1,4% и услуги — на 0,5%. Об этом стало известно из статистики Тюменьстата.
Несмотря на рост цен, есть и подешевевшие продукты. В их числе яйца, которые подешевели на 4,5%, макароны — на 1,4%, алкоголь — на 1,7%, а также масло и крупы — на 1%. Подорожали в январе овощи и фрукты — на 4,4%, кондитерские изделия, рыба и морепродукты — на 2,9%.
Из непродовольственных товаров заметнее всего подешевели электроника — на 3,3% и бытовая химия — на 1,3%. В то же время подорожали мебель — на 3,8%, косметика — на 2,7% и лекарства — на 1,8%.
Транспортные услуги упали в цене на 4%, а туризм — на 1%. При этом выросли цены на банковские услуги — на 8,3%, дошкольное воспитание — на 6,7% и услуги медучреждений — на 1,8%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени открылся фиджитал-центр. Оборудование для него поставит московская компания, которой выделили почти 7 миллионов рублей.