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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

В Тюмени подешевели яйца, макароны и алкоголь

В Тюмени подешевели макароны, яйца и алкоголь

29 февраля 2024, 04:33
Фото: 1MI

В Тюмени подешевели яйца, макароны и алкоголь

По сравнению с декабрем, в январе продукты подорожали на 0,8%. Но кроме подорожавших, есть и подешевевшие товары.

Кроме продуктов, в Тюменской области подорожали непродовольственные товары — на 1,4% и услуги — на 0,5%. Об этом стало известно из статистики Тюменьстата.

Несмотря на рост цен, есть и подешевевшие продукты. В их числе яйца, которые подешевели на 4,5%, макароны — на 1,4%, алкоголь — на 1,7%, а также масло и крупы — на 1%. Подорожали в январе овощи и фрукты — на 4,4%, кондитерские изделия, рыба и морепродукты — на 2,9%.

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Из непродовольственных товаров заметнее всего подешевели электроника — на 3,3% и бытовая химия — на 1,3%. В то же время подорожали мебель — на 3,8%, косметика — на 2,7% и лекарства — на 1,8%.

Транспортные услуги упали в цене на 4%, а туризм — на 1%. При этом выросли цены на банковские услуги — на 8,3%, дошкольное воспитание — на 6,7% и услуги медучреждений — на 1,8%.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени открылся фиджитал-центр. Оборудование для него поставит московская компания, которой выделили почти 7 миллионов рублей.

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