В Тюменской области резко вырос спрос на репетиторов

Аналитики hh.ru выяснили, что в большинстве случаев в репетиторах нуждаются коммерческие образовательные учреждения онлайн и офлайн формата. 53% работодателей ищут кандидатов с опытом работы от года до трех лет, 17% — от трех до шести лет, 2% — от шести лет и более.