В Тюменской области резко вырос спрос на репетиторов

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Аналитики hh.ru выяснили, что в большинстве случаев в репетиторах нуждаются коммерческие образовательные учреждения онлайн и офлайн формата. 53% работодателей ищут кандидатов с опытом работы от года до трех лет, 17% — от трех до шести лет, 2% — от шести лет и более.
29% работодателей готовы рассматривать соискателей без опыта работы. В 48% вакансий предлагается полный рабочий день, в 28% — гибкий график, в 23% — удаленный формат. За год медианная зарплата репетиторов выросла на 17% и составила 67 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский военный комиссариат ищет 165 контрактников. Им готовы платить от 204 до 225 тысяч рублей в месяц.