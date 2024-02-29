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В Тюменской области вырос спрос на репетиторов

В Тюменской области резко вырос спрос на репетиторов

29 февраля 2024, 03:47
Фото: 1MI

В Тюменской области вырос спрос на репетиторов

Количество вакансий для репетиторов за год выросло на 46%. При этом, их зарплаты выросли на 17%.

Аналитики hh.ru выяснили, что в большинстве случаев в репетиторах нуждаются коммерческие образовательные учреждения онлайн и офлайн формата. 53% работодателей ищут кандидатов с опытом работы от года до трех лет, 17% — от трех до шести лет, 2% — от шести лет и более.

29% работодателей готовы рассматривать соискателей без опыта работы. В 48% вакансий предлагается полный рабочий день, в 28% — гибкий график, в 23% — удаленный формат. За год медианная зарплата репетиторов выросла на 17% и составила 67 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменский военный комиссариат ищет 165 контрактников. Им готовы платить от 204 до 225 тысяч рублей в месяц.

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