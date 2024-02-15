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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Итоги дня в Тюмени: перестрелка мигрантов, рост зарплат и контроль Бастрыкина

Итоги дня в Тюмени: перестрелка мигрантов, рост зарплат и контроль Бастрыкина

15 февраля 2024, 16:28
Фото: 1MI
Дайджест событий за 15 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени овощи и фрукты выросли в цене почти на 70%

В Тюменской области резко подорожали овощи и фрукты. Рекордсменами в этом списке оказались томаты, огурцы, лимоны, бананы и груши.

Согласно данным Тюменьстата, за год цена томатов и огурцов выросла более чем на 68%. Если год назад килограмм помидоров стоил 164 рубля, то сейчас цена выросла до 289 рублей. Цена килограмма огурцов выросла с 169 до 289 рублей.

В Тюмени цены на овощи взлетели почти на 70%
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Среднемесячная зарплата тюменцев за год выросла почти на 14%

Средняя зарплата в Тюменской области за период с января по ноябрь 2023 года повысилась на 13,9%, сообщает Росстат.

Согласно данным, в указанный период среднемесячная зарплата составила 68 241 рубль. Данные за ноябрь 2023 года показывают, что средняя зарплата тюменцев составила 67 938 рублей, увеличившись на 10,6% по сравнению с ноябрем 2022 года

Среднемесячная зарплата тюменцев за год выросла на 13,9%
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В школах Тюменской области отменили занятия из-за морозов

В школах Тюменской области отменили очные занятия. Причиной этому стали морозы. Уроки для учащихся 1-9 классов не состоялись в образовательных учреждениях Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима.

Морозы ударили: в школах Тюменской области отменили занятия
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти 4-летней тоболячки

По факту гибели 4-летней девочки от менингококковой инфекции в тобольском детском саду возбуждено уголовное дело. Подозрение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм возникло по сообщению, поступившему в приемную председателя Следственного комитета России, Александра Бастрыкина.

Следователи СК России по Тюменской области начали процессуальную проверку по поручению Бастрыкина, уголовное дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Генерал Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 4-летней тоболячки
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Участников тюменской перестрелки задержали в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух участников тюменской перестрелки, которые были объявлены в федеральный розыск. Обвиняемые доставлены в Тюмень для проведения разбирательства.

Инцидент со стрельбой произошел 5 января во дворе жилого дома по улице Муравленко. В результате конфликта уроженцев из Республик Закавказья один мужчина был госпитализирован, другой получил ранение в ногу.

По информации пресс-службы Следственного комитета России по Тюменской области, в рамках расследования уголовного дела были задержаны двое мужчин 2003 и 1987 годов рождения. Ведется разбирательство.

Участников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео
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