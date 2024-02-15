Итоги дня в Тюмени: перестрелка мигрантов, рост зарплат и контроль Бастрыкина

Согласно данным Тюменьстата, за год цена томатов и огурцов выросла более чем на 68%. Если год назад килограмм помидоров стоил 164 рубля, то сейчас цена выросла до 289 рублей. Цена килограмма огурцов выросла с 169 до 289 рублей.