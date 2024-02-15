Итоги дня в Тюмени: перестрелка мигрантов, рост зарплат и контроль Бастрыкина

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В Тюменской области резко подорожали овощи и фрукты. Рекордсменами в этом списке оказались томаты, огурцы, лимоны, бананы и груши.
Согласно данным Тюменьстата, за год цена томатов и огурцов выросла более чем на 68%. Если год назад килограмм помидоров стоил 164 рубля, то сейчас цена выросла до 289 рублей. Цена килограмма огурцов выросла с 169 до 289 рублей.
Средняя зарплата в Тюменской области за период с января по ноябрь 2023 года повысилась на 13,9%, сообщает Росстат.
Согласно данным, в указанный период среднемесячная зарплата составила 68 241 рубль. Данные за ноябрь 2023 года показывают, что средняя зарплата тюменцев составила 67 938 рублей, увеличившись на 10,6% по сравнению с ноябрем 2022 года
В школах Тюменской области отменили очные занятия. Причиной этому стали морозы. Уроки для учащихся 1-9 классов не состоялись в образовательных учреждениях Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима.
По факту гибели 4-летней девочки от менингококковой инфекции в тобольском детском саду возбуждено уголовное дело. Подозрение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм возникло по сообщению, поступившему в приемную председателя Следственного комитета России, Александра Бастрыкина.
Следователи СК России по Тюменской области начали процессуальную проверку по поручению Бастрыкина, уголовное дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.
В Самаре полицейские задержали двух участников тюменской перестрелки, которые были объявлены в федеральный розыск. Обвиняемые доставлены в Тюмень для проведения разбирательства.
Инцидент со стрельбой произошел 5 января во дворе жилого дома по улице Муравленко. В результате конфликта уроженцев из Республик Закавказья один мужчина был госпитализирован, другой получил ранение в ногу.
По информации пресс-службы Следственного комитета России по Тюменской области, в рамках расследования уголовного дела были задержаны двое мужчин 2003 и 1987 годов рождения. Ведется разбирательство.