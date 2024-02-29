Банкротство и поборы: тобольских пенсионеров хотят оставить без электричества

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
По данным «List-Org», тобольское СНТ «Природа» признали банкротом в октябре 2023 года. Как следствие — у кооператива отобрали все имущество, включая трансформатор, купленный на деньги проживающих там людей.
«Наш кооператив обанкротили и забрали все имущество, в том числе трансформатор, на который мы, простые пенсионеры, скидывались своими кровными. А теперь еще и свет всем отключат в мае», — рассказывает в Телеграм-канале «Типичный Тобольск» пенсионер, проживающий в СНТ.
По его словам, чтобы продолжить пользоваться электричеством, пенсионерам нужно заключить индивидуальные договоры с энергетиками, заплатив при этом 20 тысяч рублей.
«Мало того, что надо заплатить с каждого участка, так еще и всё надо делать через какой-то сайт. А мы люди пожилые, сайтов у нас нет, ничего мы понять не можем», — негодует мужчина.
К тому же, рассказывает пенсионер, всю информацию жители СНТ узнают из слухов, официальных заявлений нет. Оказавшиеся в тупике люди ждут ответа от главы города Максима Афанасьева.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница тюменского ЖК пожаловалась на завалы снега во дворе. Машины круглосуточно разгружают снег прямо на парковки и дороги.