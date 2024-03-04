nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Жительница Тюмени обнаружила в готовой котлете из кулинарии кусок стекла

Жительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото

4 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI

Жительница Тюмени обнаружила в готовой котлете из кулинарии кусок стекла

Опасное изделие из мяса птицы тюменка приобрела в отделе готовой продукции гипермаркета на Одесской. По словам женщины, котлеты она покупала для своих детей.
Фото: Мамочки 72 Тюмень
«Дети попросили купить. Хорошо, что младшая только половину котлетки съела — оставшуюся часть хотела позже доесть. Я решила тоже попробовать. Как раз мне и попался осколок стекла», — сообщила тюменка в соцсети.

С претензией она обратилась к сотрудникам магазина — работники пояснили, что случайно уронили стекло в готовую продукцию.

«Теперь они все изделия перебирают. Выкидывать продукты они не намерены. Так что кому то возможно сегодня попадётся стекло тоже», — отметила тюменка.

И добавила, что планирует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в минувшем году маленький ребенок подавился фрагментом искусственного ногтя. Инородный предмет находился в пшеничном хлебе из частной пекарни.

Читайте также:
Вторая смерть за сутки: в тюменской деревне при пожаре погиб человекВ Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две неделиТюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Кулинария#Гипермаркет
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45