Жительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Дети попросили купить. Хорошо, что младшая только половину котлетки съела — оставшуюся часть хотела позже доесть. Я решила тоже попробовать. Как раз мне и попался осколок стекла», — сообщила тюменка в соцсети.
С претензией она обратилась к сотрудникам магазина — работники пояснили, что случайно уронили стекло в готовую продукцию.
«Теперь они все изделия перебирают. Выкидывать продукты они не намерены. Так что кому то возможно сегодня попадётся стекло тоже», — отметила тюменка.
И добавила, что планирует подать жалобу в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в минувшем году маленький ребенок подавился фрагментом искусственного ногтя. Инородный предмет находился в пшеничном хлебе из частной пекарни.