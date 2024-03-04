В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две недели

Крайний раз работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения в регионе власти проверяли 21 февраля. Правда, в Тюмени гул сирен услышали не все жители. В частности, жители микрорайонов города (Юбилейный, Восточный, Тарманы, Тюменская слобода, Суходолье, Березняки) сообщали о тишине. Слышны звуки сирен были в центре Тюмени, на КПД.