В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две недели

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:08
«В Тюменской области проверят систему экстренного оповещения жителей. Сирены прозвучат 6 марта с 10:40 до 10:45 местного времени», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Крайний раз работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения в регионе власти проверяли 21 февраля. Правда, в Тюмени гул сирен услышали не все жители. В частности, жители микрорайонов города (Юбилейный, Восточный, Тарманы, Тюменская слобода, Суходолье, Березняки) сообщали о тишине. Слышны звуки сирен были в центре Тюмени, на КПД.