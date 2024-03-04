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Updated Сегодня, 05:08

В Тюменской области вновь зазвучат сирены

В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две недели

4 марта 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Тюменской области вновь зазвучат сирены

В городах и районах на Тюменской области на этой неделе новь зазвучат сирены. Проверка систем оповещения запланирована на среду, 6 марта.
«В Тюменской области проверят систему экстренного оповещения жителей. Сирены прозвучат 6 марта с 10:40 до 10:45 местного времени», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Крайний раз работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения систем оповещения в регионе власти проверяли 21 февраля. Правда, в Тюмени гул сирен услышали не все жители. В частности, жители микрорайонов города (Юбилейный, Восточный, Тарманы, Тюменская слобода, Суходолье, Березняки) сообщали о тишине. Слышны звуки сирен были в центре Тюмени, на КПД.

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