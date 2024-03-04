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В Тюмени ожидаются продажи новых китайских авто

В Тюмень везут новые марки китайских авто

4 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени ожидаются продажи новых китайских авто

Тюменский авторынок продолжает захватывать китайский автопром. Дилеры уже открыли продажи Tank, Hongqi. В ближайшее время ожидаются поставки автомобилей других премиальных марок и среднего сегмента.

В частности, в конце лета этого года в Тюмень поступят обновленные внедорожники Haval H9, также специалисты ожидают Lixiang, Zeekr. Также весной 2024 года ожидается старт продаж электрокроссовера Omoda Е5. В прошлом году марка пополнилась моделью седана Omoda S5, который активно закупают таксопарки, в том числе и тюменские.

В целом в минувшем году на российский авторынок официально вышли 19 новых китайских брендов, в числе которых — Kaiyi, BAIC, Haima, Voyah, Hongqi, Jetour, Lixiang, Livan, Jetta, SWM, Wey, TANK, JAECOO, Rising, ORA, AITO, Forthing, Venucia, Skywell. В Тюмени преимущественная часть из них уже имеется.

По словам директора по развитию и продажам холдинга «Автоград» Алексея Федоткина, в настоящее время в регионе автомобильный рынок среднего ценового сегмента (2-3,5 млн руб.) перенасыщен. Дефицитными являются бюджетный и премиальный сегменты. И эконом-сегмент китайские производители из-за высоких пошлин курсовой разницы пока не могут заполнить.

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Что касается премиум-класса, то здесь тоже не все так просто. Преимущественно китайский премиум в России и в Тюмени представлен электромобилями. В частности, Voyah — официально бренд в областной столице представлен холдингом «Автоград». А также Skywell — автохолдингом «Дина».

«В премиум-сегменте самая сложная ситуация, потому что китайский премиум — это только электрические автомобили в Тюмени, это Voyah, параллельный импорт — это Zeekr, Lixiang. Сейчас появился Hongqi с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС), который до недавнего времени был брендом партийной элиты», — пояснил эксперт РБК Тюмень.
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И добавил, что «китайцы» также на данный момент не могут заменить большую немецкую тройку Audi, BMW, Mercedes, а также Land Rover. Но как только китайских премиум-брендов окажется больше и российский пользователь их оценит, то тогда они составят серьезную конкуренцию европейским компаниям.

«Признак для нас как для дилеров — когда модель или бренд уже два года поставляются параллельным импортом и пользуются спросом. Значит, и официально они будут востребованы», — отметил Алексей Федоткин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спрос на китайские автомобили за последнее время увеличился в три раза. В топ самых востребованных моделей вошли Changan со средней ценой 2.82 миллиона рублей, Chery — 4.27 миллиона и Geely — 4.29 миллиона.

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