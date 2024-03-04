В Тюмень везут новые марки китайских авто

И добавил, что «китайцы» также на данный момент не могут заменить большую немецкую тройку Audi, BMW, Mercedes, а также Land Rover. Но как только китайских премиум-брендов окажется больше и российский пользователь их оценит, то тогда они составят серьезную конкуренцию европейским компаниям.