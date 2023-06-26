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В Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе

26 июня 2023, 05:27
Фото: Типичный Тобольск

В Тобольске годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе

Фрагмент искусственного ногтя обнаружили в пшеничном хлебе от частной пекарни жители Тобольска. Из-за беспечности пекарей хлебом с «добавками» едва не подавился маленький ребенок.
Сюжет
Тюмень
«Купили в пекарне булку пшеничного хлеба, при употреблении которого годовалый ребенок подавился инородным предметом — фрагментом наращенного ногтя. Одно дело если взрослому попадется, но ребенок мог серьезно пострадать», — возмутилась в социальных сетях мама малыша.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ишима нашла в шоколадных конфетах «Шарики хрустящие. Три Кота» маленький металлический ключ. Он находился внутри одной из конфет

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Хлеб#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Дети
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