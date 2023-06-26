В Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Купили в пекарне булку пшеничного хлеба, при употреблении которого годовалый ребенок подавился инородным предметом — фрагментом наращенного ногтя. Одно дело если взрослому попадется, но ребенок мог серьезно пострадать», — возмутилась в социальных сетях мама малыша.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ишима нашла в шоколадных конфетах «Шарики хрустящие. Три Кота» маленький металлический ключ. Он находился внутри одной из конфет