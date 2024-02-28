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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Итоги дня в Тюмени: затопление микрорайона, опасный ковид, дорогие авиабилеты

Итоги дня в Тюмени: затопление микрорайона, опасный ковид, дорогие авиабилеты

28 февраля 2024, 12:58
Фото: 1MI
Дайджест событий за 28 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени затопило целый микрорайон

Из-за коммунальной аварии в Тюмени, микрорайон Тарманы оказался затоплен. Происшествие было вызвано повреждением чугунного водопровода на улице Игримской.

Для ликвидации последствий происшествия были задействованы четыре аварийно-восстановительные бригады и 10 единиц техники. Жилые дома не пострадали от аварии.

«Люди как зайцы»: в Тюмени затопило микрорайон. ВИДЕО
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Тюменский военкомат нуждается в 165 контрактниках

Тюменский военный комиссариат ищет желающих служить по контракту в зоне СВО. По данным сайта «Работа в России», требуется 165 человек на различные воинские специальности. Обещанная зарплата достигает 226 тысяч рублей в месяц.

Требуются стрелки, командиры, разведчики и саперы. Подписавшим контракт гарантируют соцпакет.

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Тюменский военкомат ищет 165 контрактников
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Тобольский завод поставил по России тонны масла неизвестного происхождения

Тобольский завод выпустил на рынок 94 тонны сливочного масла, изготовленного из неизвестного сырья. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Ведомство уточнило, что опасная продукция была произведена 21 января 2024 года, без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов на использованное молоко. Заводу было выдано предупреждение о нарушении обязательных требований, а информация о происшествии передана в УМВД по Тюменской области.

Тобольский завод ввел в оборот почти 100 тонн опасного масла
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Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19

На прошлой неделе в Тюменской области было зафиксировано 275 новых случаев заражения коронавирусом, это на 12 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, выздоровело 252 человека, что на 42 меньше, чем на позапрошлой неделе. Госпитализаций уменьшилось с 31 до 24 человек.

Тюменцы стали реже выздоравливать от COVID-19
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В преддверии 8 марта в Тюмени подскочили цены на авиабилеты

По данным сервиса OneTwoTrip, в преддверии 8 Марта стоимость авиабилетов с вылетом из Тюмени возросла на 6-15%. Среди самых востребованных направлений жители Тюмени предпочитают Москву (средняя стоимость билета 7000 рублей, прирост цены на 9% по сравнению с прошлым годом) и Сочи (средняя стоимость билета 9500 рублей, прирост цены на 6%). Важные направления также включают Санкт-Петербург с ценой билета 5900 рублей (без изменений по сравнению с прошлым годом) и Минеральные Воды с ценой билета 8000 рублей (прирост цены за год составил 15%).

Авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта
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