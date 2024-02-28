Итоги дня в Тюмени: затопление микрорайона, опасный ковид, дорогие авиабилеты

По данным сервиса OneTwoTrip, в преддверии 8 Марта стоимость авиабилетов с вылетом из Тюмени возросла на 6-15%. Среди самых востребованных направлений жители Тюмени предпочитают Москву (средняя стоимость билета 7000 рублей, прирост цены на 9% по сравнению с прошлым годом) и Сочи (средняя стоимость билета 9500 рублей, прирост цены на 6%). Важные направления также включают Санкт-Петербург с ценой билета 5900 рублей (без изменений по сравнению с прошлым годом) и Минеральные Воды с ценой билета 8000 рублей (прирост цены за год составил 15%).