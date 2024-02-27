Итоги дня в Тюмени: полчища крыс в школах, сбой в Telegram и запрет на такси

Компания «Максим-Тюмень» планирует подать иск в суд против Главного управления строительства Тюменской области. Причиной недовольства стал отказ в регистрации сервиса заказа такси «Максим» и «Поехали» в регионе. Решение оспаривается компанией, которая считает, что отказ мотивирован неправомерно и является единственным случаем отказа в регистрации в регионах, где сервис уже действует.