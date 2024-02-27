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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Итоги дня в Тюмени: полчища крыс в школах, сбой в Telegram и запрет на такси

Итоги дня в Тюмени: полчища крыс в школах, сбой в Telegram и запрет на такси

27 февраля 2024, 16:28
Фото: 1MI
Дайджест событий за 27 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

По тюменской школе бегают полчища крыс

Учащиеся школы №1 Голышманово пожаловались на крыс. Школьники рассказали «Нашему городу», что во время дежурств они гоняют грызунов швабрами. Появление крыс вызвало беспокойство родителей. Официальный комментарий администрации школы ожидается. Между тем, прокуратура уже заявила о проведении проверки.

Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
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В Тюмени ГИБДД начала выдачу госномеров с новой серией

Госавтоинспекция Тюменской области приступила к выдаче автономеров с новым региональным кодом 172. По информации ГИБДД, выдача трехзначных автономеров началась в Тюмени и Тобольске из-за того, что прежние номера с кодом 72 закончились.

В Тюмени и Тобольске начали выдавать госномера с новой серией
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Массой сбой произошел в работе Telegram

Тюменцы массово пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. По словам горожан, отправка сообщений была невозможна, ровно как и загрузка каналов.

Как выяснилось позже, неполадки в соединении наблюдались у тысячи россиян. Со временем работа мессенджера восстановилась.

Тюменцы массово жалуются на сбой в работе Telegram
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Тюменских чиновников проверят по методике ФСБ

В Тюменской области проверят технику, которой пользуются чиновники. Мероприятие проведут с целью защиты секретной информации, являющейся гостайной.

Исполнителя для проведения проверки по методикам ФСБ России и ФСТЭК России ищут на сайте госзакупок. Планируется проверить 142 вида технических средств, включая ноутбуки, мониторы, телефоны, холодильники, часы, чайники и кофемашины. Заказчиком услуг выступает Главное управление специальных мероприятий Тюменской области.

Чиновников из Тюмени проверят по методике ФСБ
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В Тюмени власти запретили работу такси «Максим» и «Поехали»

Компания «Максим-Тюмень» планирует подать иск в суд против Главного управления строительства Тюменской области. Причиной недовольства стал отказ в регистрации сервиса заказа такси «Максим» и «Поехали» в регионе. Решение оспаривается компанией, которая считает, что отказ мотивирован неправомерно и является единственным случаем отказа в регистрации в регионах, где сервис уже действует.

Тюменские власти запретили работу такси «Максим» и «Поехали»
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