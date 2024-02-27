Итоги дня в Тюмени: полчища крыс в школах, сбой в Telegram и запрет на такси

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Учащиеся школы №1 Голышманово пожаловались на крыс. Школьники рассказали «Нашему городу», что во время дежурств они гоняют грызунов швабрами. Появление крыс вызвало беспокойство родителей. Официальный комментарий администрации школы ожидается. Между тем, прокуратура уже заявила о проведении проверки.
Госавтоинспекция Тюменской области приступила к выдаче автономеров с новым региональным кодом 172. По информации ГИБДД, выдача трехзначных автономеров началась в Тюмени и Тобольске из-за того, что прежние номера с кодом 72 закончились.
Тюменцы массово пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. По словам горожан, отправка сообщений была невозможна, ровно как и загрузка каналов.
Как выяснилось позже, неполадки в соединении наблюдались у тысячи россиян. Со временем работа мессенджера восстановилась.
В Тюменской области проверят технику, которой пользуются чиновники. Мероприятие проведут с целью защиты секретной информации, являющейся гостайной.
Исполнителя для проведения проверки по методикам ФСБ России и ФСТЭК России ищут на сайте госзакупок. Планируется проверить 142 вида технических средств, включая ноутбуки, мониторы, телефоны, холодильники, часы, чайники и кофемашины. Заказчиком услуг выступает Главное управление специальных мероприятий Тюменской области.
Компания «Максим-Тюмень» планирует подать иск в суд против Главного управления строительства Тюменской области. Причиной недовольства стал отказ в регистрации сервиса заказа такси «Максим» и «Поехали» в регионе. Решение оспаривается компанией, которая считает, что отказ мотивирован неправомерно и является единственным случаем отказа в регистрации в регионах, где сервис уже действует.