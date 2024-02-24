Итоги дня в Тюмени: ажиотаж из-за Мизулиной, разбитые авто и «чумные щуки»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила учащихся ТВВИКУ с Днем защитника Отечества. В конце встречи один из курсантов спел под гитару песню группы «Бумбокс». Мизулина подпевала и аплодировала во время исполнения.
Вышедшая в 2006 году песня «Вахтерам» стала одной из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». Солист коллектива после событий 2014 года отказался от выступлений в России, а в 2022 году присоединился к ВСУ.
Как заметили интернет-пользователи, написанное автором произведение имеет контекстуальные отсылки к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается лидером украинской группы.
В то же время Мизулина регулярно поднимает вопросы о пропаганде наркотиков в песнях российских рэп-исполнителей и обращается в надзорные органы по этому вопросу.
Известно, что общественница также провела встречу с тюменскими школьниками и студентами. Небывалый ажиотаж и огромные очереди возникли около школы №95.
Тюменские ученые проводят исследования озера Котляк в Уватском районе после сообщений местных рыбаков о заболевании щук.
Рыбаки выложили фотографии зараженных рыб в социальные сети и порекомендовали уничтожать их. Мужчины выразили надежду на правильную идентификацию болезни и разъяснение причин ухудшения состояния водоема.
В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута, чтобы помочь потерявшемуся на дороге ребенку.
Об истории рассказала мать мальчика. Согласно ее рассказу, 21 февраля сын должен был войти в автобус возле магазина «Лента», однако мальчик сел не в тот транспорт и вышел на первой остановке. Водителю пришлось отклониться от маршрута, чтобы помочь малышу. Директор ПАТП заверил, что мужчина поступил правильно, обеспечивая приоритет жизни и здоровья ребенка.
В Тюмени специалисты разработали и создали FPV-дроны, которые будут использоваться в зоне специальной военной операции. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично осмотрел и оценил разработку.
По его словам, новые дроны оснащены более мощной батареей и ретрансляторами, позволяющими увеличить дальность полета до 8-10 километров. Моор также отметил, что инженеры разработали и запустили собственное производство боеприпасов для них. Сообщается, что эти дроны безопаснее и удобнее предыдущих моделей.
В Тюмени состоится мастер-класс от известных бойцов смешанного стиля.
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города сообщил, что опытные спортсмены с удовольствием поделятся своим опытом с желающими. В мероприятии примут участие Александр Грозин (чемпион лиги Open FC и «Наше Дело»), Евгений Игнатьев (чемпион лиги Fight Nights Global, победитель шоу Fight camp reality) и Василий Курочкин (боец лиги ACA). Мастер-класс пройдет 25 февраля в закрытом формате в 13:00 и будет доступен для спортсменов Федерации ММА Тюменской области.