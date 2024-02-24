Итоги дня в Тюмени: ажиотаж из-за Мизулиной, разбитые авто и «чумные щуки»

Об истории рассказала мать мальчика. Согласно ее рассказу, 21 февраля сын должен был войти в автобус возле магазина «Лента», однако мальчик сел не в тот транспорт и вышел на первой остановке. Водителю пришлось отклониться от маршрута, чтобы помочь малышу. Директор ПАТП заверил, что мужчина поступил правильно, обеспечивая приоритет жизни и здоровья ребенка.