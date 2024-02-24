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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Итоги дня в Тюмени: ажиотаж из-за Мизулиной, разбитые авто и «чумные щуки»

Итоги дня в Тюмени: ажиотаж из-за Мизулиной, разбитые авто и «чумные щуки»

24 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Дайджест событий за 24 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени возник ажиотаж из-за визита Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила учащихся ТВВИКУ с Днем защитника Отечества. В конце встречи один из курсантов спел под гитару песню группы «Бумбокс». Мизулина подпевала и аплодировала во время исполнения.

Вышедшая в 2006 году песня «Вахтерам» стала одной из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». Солист коллектива после событий 2014 года отказался от выступлений в России, а в 2022 году присоединился к ВСУ.

Как заметили интернет-пользователи, написанное автором произведение имеет контекстуальные отсылки к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается лидером украинской группы.

В то же время Мизулина регулярно поднимает вопросы о пропаганде наркотиков в песнях российских рэп-исполнителей и обращается в надзорные органы по этому вопросу.

Известно, что общественница также провела встречу с тюменскими школьниками и студентами. Небывалый ажиотаж и огромные очереди возникли около школы №95.

В Тюмени дети штурмуют школу ради встречи с Мизулиной. Видео
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Тюменские ученые исследуют озеро Котляк из-за «чумных» щук

Тюменские ученые проводят исследования озера Котляк в Уватском районе после сообщений местных рыбаков о заболевании щук.

Рыбаки выложили фотографии зараженных рыб в социальные сети и порекомендовали уничтожать их. Мужчины выразили надежду на правильную идентификацию болезни и разъяснение причин ухудшения состояния водоема.

Тюменские ученые проверяют озеро Котляк с опасными «чумными» щуками
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В Тобольске пообещали не увольнять водителя, изменившего маршрут движения

В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута, чтобы помочь потерявшемуся на дороге ребенку.

Об истории рассказала мать мальчика. Согласно ее рассказу, 21 февраля сын должен был войти в автобус возле магазина «Лента», однако мальчик сел не в тот транспорт и вышел на первой остановке. Водителю пришлось отклониться от маршрута, чтобы помочь малышу. Директор ПАТП заверил, что мужчина поступил правильно, обеспечивая приоритет жизни и здоровья ребенка.

В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута из-за ребенка
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В Тюмени создали новые дроны для бойцов СВО

В Тюмени специалисты разработали и создали FPV-дроны, которые будут использоваться в зоне специальной военной операции. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично осмотрел и оценил разработку.

По его словам, новые дроны оснащены более мощной батареей и ретрансляторами, позволяющими увеличить дальность полета до 8-10 километров. Моор также отметил, что инженеры разработали и запустили собственное производство боеприпасов для них. Сообщается, что эти дроны безопаснее и удобнее предыдущих моделей.

В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО
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Прославленные бойцы ММА проведут мастер-классы для тюменцев

В Тюмени состоится мастер-класс от известных бойцов смешанного стиля.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города сообщил, что опытные спортсмены с удовольствием поделятся своим опытом с желающими. В мероприятии примут участие Александр Грозин (чемпион лиги Open FC и «Наше Дело»), Евгений Игнатьев (чемпион лиги Fight Nights Global, победитель шоу Fight camp reality) и Василий Курочкин (боец лиги ACA). Мастер-класс пройдет 25 февраля в закрытом формате в 13:00 и будет доступен для спортсменов Федерации ММА Тюменской области.

В Тюмени проведут мастер-класссы прославленные бойцы ММА
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