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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Тобольске передумали отстранять водителя, который отклонился от маршрута

В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута из-за ребенка

24 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Тобольске передумали отстранять водителя, который отклонился от маршрута

В Тобольске пообещали не увольнять водителя, который отклонился от маршрута, чтобы подобрать потерявшегося на дороге ребенка. Напомним, что об инциденте рассказала мать в сообществе Вконтакте.
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Автобус

По ее словам, 21 февраля вечером она ехала на автобусе домой, а ее сын должен был войти на остановке возле магазина Лента. Однако на холоде у мальчика сел телефон, и он по ошибке сел не в тот транспорт. Ребенок вышел на первой остановке. Через некоторое время он сделал звонок родителям и доложил о ситуации.

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Одна из пассажирок транспорта услышала разговор и обратилась к водителю, который решил отклониться от маршрута, чтобы помочь мальчику. Жители города забеспокоились, что водителя накажут за отступление от регламента, однако директор ПАТП сообщил, что водитель поступил правильно. Приоритетом в данной ситуации послужила жизнь и здоровье мальчика.

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