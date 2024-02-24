В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута из-за ребенка

По ее словам, 21 февраля вечером она ехала на автобусе домой, а ее сын должен был войти на остановке возле магазина Лента. Однако на холоде у мальчика сел телефон, и он по ошибке сел не в тот транспорт. Ребенок вышел на первой остановке. Через некоторое время он сделал звонок родителям и доложил о ситуации.