В Тобольске не будут увольнять водителя, который отклонился от маршрута из-за ребенка

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По ее словам, 21 февраля вечером она ехала на автобусе домой, а ее сын должен был войти на остановке возле магазина Лента. Однако на холоде у мальчика сел телефон, и он по ошибке сел не в тот транспорт. Ребенок вышел на первой остановке. Через некоторое время он сделал звонок родителям и доложил о ситуации.
Одна из пассажирок транспорта услышала разговор и обратилась к водителю, который решил отклониться от маршрута, чтобы помочь мальчику. Жители города забеспокоились, что водителя накажут за отступление от регламента, однако директор ПАТП сообщил, что водитель поступил правильно. Приоритетом в данной ситуации послужила жизнь и здоровье мальчика.