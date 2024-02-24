Екатерина Мизулина в Тюмени спела с курсантами песню группы, воюющей за ВСУ. Видео

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Она поздравила курсантов ТВВИКУ и всех присутствующих с Днем защитника Отечества.
«Они делают великое дело по защите нашей Родины. Многие из них были или будут участниками СВО и я приехала просто их поздравить, сказать пару напутственных слов в важном деле, которым они сейчас занимаются», — рассказывала о своем приезде журналистам общественница.
Обучающиеся рассказали, что у них было достаточное количество вопросов, начиная от тем кибербуллинга и даже до патриотизма, однако времени задать все не хватило.
В завершение встречи курсант спел песню группы «Бумбокс». Мизулина подпевала и аплодировала во время исполнения.
Вышедшая в 2006 году песня «Вахтерам» стала одной из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». После присоединения к России Крыма, участники коллектива отказались от выступлений в соседней стране. В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ в качестве оператора дрона. Как заметили пользователи сети, в произведении «Вахтерам» имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим Хлывнюком. В то же время Мизулина неоднократно поднимает вопросы о «пропаганде наркотиков» в песнях российских рэп-исполнителей и активно обращается в надзорные органы по этому вопросу.