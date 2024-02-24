Екатерина Мизулина в Тюмени спела с курсантами песню группы, воюющей за ВСУ. Видео

Вышедшая в 2006 году песня «Вахтерам» стала одной из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». После присоединения к России Крыма, участники коллектива отказались от выступлений в соседней стране. В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ в качестве оператора дрона. Как заметили пользователи сети, в произведении «Вахтерам» имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим Хлывнюком. В то же время Мизулина неоднократно поднимает вопросы о «пропаганде наркотиков» в песнях российских рэп-исполнителей и активно обращается в надзорные органы по этому вопросу.