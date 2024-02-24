В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
По его словам, новые дроны оснащены более мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 километров. Моор отметил, что инженеры также разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов.
Сообщается, что данное оружие безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Очень скоро первая партия отправится в зону боевых действий.
Ранее стало известно о том, что жительница Тюменской области никак не может похоронить погибшего на СВО сына. Женщина два года искала кровинушку. Известно, что тело Артема Толмачова нашли, однако сотрудники морга перепутали данные, поэтому тело ее сына до сих пор находится там.