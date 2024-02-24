В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО

Ранее стало известно о том, что жительница Тюменской области никак не может похоронить погибшего на СВО сына. Женщина два года искала кровинушку. Известно, что тело Артема Толмачова нашли, однако сотрудники морга перепутали данные, поэтому тело ее сына до сих пор находится там.