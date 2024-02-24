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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО

В Тюмени разработали оружие для применения в зоне СВО

24 февраля 2024, 07:48
Фото: телеграм-канал Александра Моора
Специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне специальной военной операции. Как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, он лично осмотрел и оценил разработку.

По его словам, новые дроны оснащены более мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 километров. Моор отметил, что инженеры также разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов.

Сообщается, что данное оружие безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Очень скоро первая партия отправится в зону боевых действий.

Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына
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Ранее стало известно о том, что жительница Тюменской области никак не может похоронить погибшего на СВО сына. Женщина два года искала кровинушку. Известно, что тело Артема Толмачова нашли, однако сотрудники морга перепутали данные, поэтому тело ее сына до сих пор находится там.

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