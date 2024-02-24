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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Тюменские ученые проверяют озеро Котляк с опасными «чумными» щуками

Тюменские ученые проверяют озеро Котляк с опасными «чумными» щуками

24 февраля 2024, 05:47
Фото: предоставлено очевидцем
Тюменские ученые активно занимаются изучением озера Котляк в Уватском районе. Ранее местные рыбаки сообщили, что обнаружили в озере щук, страдающих от язв.

Фотографиями зараженных рыб они поделились в Сети. Мужчины порекомендовали уничтожать таких щук.

Рыбаки выразили надежду, что специалисты в области океанографии и хозяйства правильно идентифицируют болезнь и расскажут о причинах ухудшения водообитателей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителя Тюменской области арестовали на 1 млн рублей за вылов осетра. Браконьера задержали на месте, а представителя краснокнижных выпустили в реку.

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