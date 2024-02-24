Тюменские ученые проверяют озеро Котляк с опасными «чумными» щуками

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Фотографиями зараженных рыб они поделились в Сети. Мужчины порекомендовали уничтожать таких щук.
Рыбаки выразили надежду, что специалисты в области океанографии и хозяйства правильно идентифицируют болезнь и расскажут о причинах ухудшения водообитателей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителя Тюменской области арестовали на 1 млн рублей за вылов осетра. Браконьера задержали на месте, а представителя краснокнижных выпустили в реку.