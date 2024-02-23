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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Итоги дня в Тюмени: ОПГ в розыске, Мизулина в ТВВИКУ и парк за 800 миллионов рублей

Итоги дня в Тюмени: ОПГ в розыске, Мизулина в ТВВИКУ и парк за 800 миллионов рублей

23 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI
Дайджест событий за 23 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Членов ОПГ, пытавших бизнесменов, объявили в розыск

Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в пытках: в их послужном списке приставленные к головам пистолеты, унижения переодеваниями в женщин и угрозы.

На эти меры они шли для того, чтобы выбить долги из тюменских бизнесменов. По решению суда двое мужчин, которых обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера, объявлены в международный розыск — они прячутся от следствия за пределами России.

Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск
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Екатерина Мизулина посетила ТВВИКУ

Глава «Лиги безопасного интернета» приехала в Тюмень, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. С ними общественница встретится завтра, а сегодня она повидалась с кадетами и преподавателями ТВВИКУ. Екатерина Мизулина поздравила их с Днем защитника Отечества.

Екатерина Мизулина приехала с поздравлениями в ТВВИКУ. ВИДЕО
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В Тюмени построят парк за 800 миллионов рублей

В Тюмени появится огромный парк площадью почти 380 гектаров. В нем будут зона барбекю, площадка для йоги, веревочный парк и пункт проката.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что строительство этого парка — один из самых масштабных проектов благоустройства города в 2024 году. Работы будут выполнены за три года, если подрядчики уложатся в сроки.

В Тюмени построят огромный парк за 800 миллионов рублей
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Тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына

Последний раз Анжелика Толмачова разговаривала с сыном в феврале 2022 года — перед его отправлением на учения в Курск. С того момента связь с ним оборвалась. Молодого человека сначала объявили пропавшим без вести, а позже — погибшим.

Тело нашли спустя два года, но женщина никак не может добиться его отправки в Тюмень. Ей говорят, что власти как не могут найти сопровождающего.

Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына
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В Тюмени откроется заведение московского ресторатора

Московский альянс White Rabbit Family подписал договор о сотрудничестве с тюменской сетью ресторанов «МаксиМ», благодаря чему в Тюмени откроется новый ресторан.

Заведение будет называться «Горыныч». Его фишка — блюда, приготовленные на открытом огне. Представители сети «МаксиМ» пообещали открыть ресторан в течение года.

В Тюмени по франшизе откроется заведение московского ресторатора
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