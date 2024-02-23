Итоги дня в Тюмени: ОПГ в розыске, Мизулина в ТВВИКУ и парк за 800 миллионов рублей

На эти меры они шли для того, чтобы выбить долги из тюменских бизнесменов. По решению суда двое мужчин, которых обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера, объявлены в международный розыск — они прячутся от следствия за пределами России.