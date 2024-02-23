Итоги дня в Тюмени: ОПГ в розыске, Мизулина в ТВВИКУ и парк за 800 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в пытках: в их послужном списке приставленные к головам пистолеты, унижения переодеваниями в женщин и угрозы.
На эти меры они шли для того, чтобы выбить долги из тюменских бизнесменов. По решению суда двое мужчин, которых обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера, объявлены в международный розыск — они прячутся от следствия за пределами России.
Глава «Лиги безопасного интернета» приехала в Тюмень, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. С ними общественница встретится завтра, а сегодня она повидалась с кадетами и преподавателями ТВВИКУ. Екатерина Мизулина поздравила их с Днем защитника Отечества.
В Тюмени появится огромный парк площадью почти 380 гектаров. В нем будут зона барбекю, площадка для йоги, веревочный парк и пункт проката.
Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что строительство этого парка — один из самых масштабных проектов благоустройства города в 2024 году. Работы будут выполнены за три года, если подрядчики уложатся в сроки.
Последний раз Анжелика Толмачова разговаривала с сыном в феврале 2022 года — перед его отправлением на учения в Курск. С того момента связь с ним оборвалась. Молодого человека сначала объявили пропавшим без вести, а позже — погибшим.
Тело нашли спустя два года, но женщина никак не может добиться его отправки в Тюмень. Ей говорят, что власти как не могут найти сопровождающего.
Московский альянс White Rabbit Family подписал договор о сотрудничестве с тюменской сетью ресторанов «МаксиМ», благодаря чему в Тюмени откроется новый ресторан.
Заведение будет называться «Горыныч». Его фишка — блюда, приготовленные на открытом огне. Представители сети «МаксиМ» пообещали открыть ресторан в течение года.