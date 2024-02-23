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Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск

Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск

23 февраля 2024, 12:37
Фото: 1MI

Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск

Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в вымогательстве и пытках. Пострадавшие заявляют, что они также причастны к похищению людей.
Сюжет
Суд

Постановлением Центрального районного суда Тюмени Эльман. В. и Илья М. заочно арестованы. Мужчины объявлены в международный розыск, так как скрылись от следствия за пределами России.

Из постановления суда, копии которого опубликовал Телегерам-канал «Наше Лукомоорье», следует, что представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера.

Фото: Наше ЛукоМоорьЕ / Телеграм

Несколько мужчин, которым доводилось связываться с обвиненными, сообщали, что их заставляли надевать женское белье и краситься. Жертвам приставляли пистолет к голове, им и их семьям поступали угрозы, их избивали для того, чтобы выбить долги.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ветераны Чечни устраивали налеты на магазины. Ущерб от их действий превысил 260 тысяч рублей.

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