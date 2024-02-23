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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

Эксперты назвали самые продаваемые марки подержанных авто в Тюмени

В Тюмени назвали самые продаваемые марки подержанных авто

23 февраля 2024, 11:34
Фото: 1MI

Эксперты назвали самые продаваемые марки подержанных авто в Тюмени

Востребованность той или иной марки напрямую связана с доступностью моделей. Эксперты назвали 5 марок автомобилей, которые тюменцы покупают чаще всего.

Лидером рейтинга, составленного аналитиками «Авито», стала Lada, на которую пришлось 20% продаж. Ее средняя стоимость составила 170 тысяч рублей. Второе место заняла Toyota с долей продаж в 10% и средней стоимостью 1.05 миллиона.

На третьем месте — Kia, доля продаж которой составила 7%, а средняя стоимость — 1.2 миллиона. Четвертую строчку рейтинга занял Hyundai с долей продаж в 6% и средней ценой в 910 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров Nissan, доля продаж которого — 5%, а средняя стоимость — 700 тысяч.

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«Lada остается самым популярным выбором на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области. Во многом такая востребованность связана с доступностью отечественных моделей. Японские и корейские автомобили, такие как Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, несмотря на более высокую среднюю стоимость, также пользуются спросом, подчеркивая разнообразие потребительских предпочтений», — рассказали аналитики РБК Тюмень.

Ранее «Наш город» рассказал, какими автомобилями заполнен автопарк каршеринга в Тюмени. Десятку самых популярных машин по большей части составляют южнокорейские и немецкие автомобили.

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