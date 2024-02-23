В Тюмени назвали самые продаваемые марки подержанных авто

На третьем месте — Kia, доля продаж которой составила 7%, а средняя стоимость — 1.2 миллиона. Четвертую строчку рейтинга занял Hyundai с долей продаж в 6% и средней ценой в 910 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров Nissan, доля продаж которого — 5%, а средняя стоимость — 700 тысяч.