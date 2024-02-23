В Тюмени назвали самые продаваемые марки подержанных авто

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Лидером рейтинга, составленного аналитиками «Авито», стала Lada, на которую пришлось 20% продаж. Ее средняя стоимость составила 170 тысяч рублей. Второе место заняла Toyota с долей продаж в 10% и средней стоимостью 1.05 миллиона.
На третьем месте — Kia, доля продаж которой составила 7%, а средняя стоимость — 1.2 миллиона. Четвертую строчку рейтинга занял Hyundai с долей продаж в 6% и средней ценой в 910 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров Nissan, доля продаж которого — 5%, а средняя стоимость — 700 тысяч.
«Lada остается самым популярным выбором на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области. Во многом такая востребованность связана с доступностью отечественных моделей. Японские и корейские автомобили, такие как Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, несмотря на более высокую среднюю стоимость, также пользуются спросом, подчеркивая разнообразие потребительских предпочтений», — рассказали аналитики РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» рассказал, какими автомобилями заполнен автопарк каршеринга в Тюмени. Десятку самых популярных машин по большей части составляют южнокорейские и немецкие автомобили.