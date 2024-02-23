Екатерина Мизулина приехала с поздравлениями в ТВВИКУ. ВИДЕО

Екатерина Мизулина приехала в Тюмень, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. Встреча с ними состоится завтра в актовом зале школы №95, а сегодня общественница решила посетить курсантов и преподавателей ТВВИКУ, чтобы поздравить их с праздником.