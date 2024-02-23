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Published Сегодня, 08:28

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Екатерина Мизулина приехала в ТВВИКУ

Екатерина Мизулина приехала с поздравлениями в ТВВИКУ. ВИДЕО

23 февраля 2024, 08:28
Фото: Екатерина Мизулина / Телеграм

Екатерина Мизулина приехала в ТВВИКУ

Глава «Лиги безопасного интернета» решила пообщаться с курсантами и преподавателями ТВВИКУ. Общественница приехала поздравить их с Днем защитника Отечества.

Екатерина Мизулина приехала в Тюмень, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. Встреча с ними состоится завтра в актовом зале школы №95, а сегодня общественница решила посетить курсантов и преподавателей ТВВИКУ, чтобы поздравить их с праздником.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

После того, как Екатерина Мизулина заявила о том, что приедет в Тюмень, ее социальные сети атаковали школьники. Подростки начали звать ее в школы, жаловаться на проблемы и просить оставить автограф на лбу.

Ранее «Наш город» сообщал, что Екатерину Мизулину провожал в Тюмень певец Шаман. Общественница поделилась видео из аэропорта.

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