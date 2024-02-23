Екатерина Мизулина приехала с поздравлениями в ТВВИКУ. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Екатерина Мизулина приехала в Тюмень, чтобы пообщаться со школьниками и студентами. Встреча с ними состоится завтра в актовом зале школы №95, а сегодня общественница решила посетить курсантов и преподавателей ТВВИКУ, чтобы поздравить их с праздником.
После того, как Екатерина Мизулина заявила о том, что приедет в Тюмень, ее социальные сети атаковали школьники. Подростки начали звать ее в школы, жаловаться на проблемы и просить оставить автограф на лбу.
Ранее «Наш город» сообщал, что Екатерину Мизулину провожал в Тюмень певец Шаман. Общественница поделилась видео из аэропорта.