Итоги дня в Тюмени: изменение границ города, рост ЗППП и опасная просрочка

Венеролог Владимир Никулин поделился причинами активного распространения ЗППП в Тюмени. Он утверждает, что недостаток сексуального образования играет роль в заражении даже детей. Врач подчеркивает, что недостаток знаний не освобождает от ответственности, и призывает к изменению приоритетов в вопросе контрацепции: сначала защита, потом все остальное. Никулин также предупреждает о том, что некоторые ЗППП могут протекать бессимптомно, подчеркивая важность регулярной диагностики и ответственного подхода к интимным связям.