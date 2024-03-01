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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Итоги дня в Тюмени: изменение границ города, рост ЗППП и опасная просрочка

Итоги дня в Тюмени: изменение границ города, рост ЗППП и опасная просрочка

1 марта 2024, 13:09
Фото: 1MI
Дайджест события за 1 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени изменят границы города из-за КРТ

Власти Тюмени планируют изменить границы города из-за комплексного развития территорий, предоставив участок площадью 685 гектаров в Тюменском районе.

Этот процесс потребует изменения границ городского и муниципального округов, проведения лесоустройства и внесения изменений в планирование и застройку. Замглавы Тюменского района Татьяна Придорогина отметила, что это также повлечет изменение статуса проживающих на этих территориях, что обычно занимает около полугода.

Тюменские власти изменят границы города из-за КРТ
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«Сифилис даже у детей!»: тюменский венеролог рассказал о причинах заражения ЗППП

Венеролог Владимир Никулин поделился причинами активного распространения ЗППП в Тюмени. Он утверждает, что недостаток сексуального образования играет роль в заражении даже детей. Врач подчеркивает, что недостаток знаний не освобождает от ответственности, и призывает к изменению приоритетов в вопросе контрацепции: сначала защита, потом все остальное. Никулин также предупреждает о том, что некоторые ЗППП могут протекать бессимптомно, подчеркивая важность регулярной диагностики и ответственного подхода к интимным связям.

«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
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В Тюменской области дети отравились водкой в школе

В Областную больницу №3 Тобольска были госпитализированы подростки, которые выпили водку в школе. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку в связи с этим инцидентом. Состояние подростков врачи оценивают как удовлетворительное.

В школе в Тюменской области дети отравились водкой
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Тюменская компания подделывала фальшивые сроки годности полуфабрикатов

Тюменскую компанию «Руском» уличили в подделке сроков годности продукции. Производство добавило несколько дней свежести более чем 40 тоннам тушек цыпленка-бройлера с намеком на «просрочку». Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило о подделке сроков годности полуфабриката, превышающих срок годности используемого сырья.

Тюменская компания устанавливала фальшивые сроки годности полуфабрикатов
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Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное соглашение о новой системе в школе

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в тюменских школах сервисов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

Глава региона сообщил об этом в своем Телеграм-канале, отметив, что переход на новую платформу позволит школьникам и педагогам получить доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам. Планируется, что переход на новую платформу состоится в начале следующего учебного года.

Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашение
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