Итоги дня в Тюмени: изменение границ города, рост ЗППП и опасная просрочка

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Власти Тюмени планируют изменить границы города из-за комплексного развития территорий, предоставив участок площадью 685 гектаров в Тюменском районе.
Этот процесс потребует изменения границ городского и муниципального округов, проведения лесоустройства и внесения изменений в планирование и застройку. Замглавы Тюменского района Татьяна Придорогина отметила, что это также повлечет изменение статуса проживающих на этих территориях, что обычно занимает около полугода.
Венеролог Владимир Никулин поделился причинами активного распространения ЗППП в Тюмени. Он утверждает, что недостаток сексуального образования играет роль в заражении даже детей. Врач подчеркивает, что недостаток знаний не освобождает от ответственности, и призывает к изменению приоритетов в вопросе контрацепции: сначала защита, потом все остальное. Никулин также предупреждает о том, что некоторые ЗППП могут протекать бессимптомно, подчеркивая важность регулярной диагностики и ответственного подхода к интимным связям.
В Областную больницу №3 Тобольска были госпитализированы подростки, которые выпили водку в школе. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку в связи с этим инцидентом. Состояние подростков врачи оценивают как удовлетворительное.
Тюменскую компанию «Руском» уличили в подделке сроков годности продукции. Производство добавило несколько дней свежести более чем 40 тоннам тушек цыпленка-бройлера с намеком на «просрочку». Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило о подделке сроков годности полуфабриката, превышающих срок годности используемого сырья.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в тюменских школах сервисов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа».
Глава региона сообщил об этом в своем Телеграм-канале, отметив, что переход на новую платформу позволит школьникам и педагогам получить доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам. Планируется, что переход на новую платформу состоится в начале следующего учебного года.