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Тюменская компания незаконно продлевала сроки годности продукции

Тюменская компания устанавливала фальшивые сроки годности полуфабрикатов

1 марта 2024, 07:10
Фото: 1MI

Тюменская компания незаконно продлевала сроки годности продукции

Компания поставила в магазины более 40 тонн тушек цыпленка-бройлера с намеком на «просрочку». Производство незаконно добавило своей продукции еще несколько дней свежести.

В феврале компанию «Руском» уличили в подделке сроков годности продукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Срок годности полуфабриката превышал срок годности сырья, из которого он был изготовлен.

«При производстве продукции „Тушка цыпленка-бройлера охлаждённая“ весом 41 966 килограммов с датой выработки 15.01.2024 срок годности был продлен на 3 дня — до 24.01.2024, тогда как в качестве сырья использована продукция с датой выработки 11.01.2024 и сроком годности до 21.01.2024», — рассказали в ведомстве.
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Кроме того, компания не указала в системе «Меркурий» информацию о сырье. Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушения требований.

Ранее «Наш город» сообщал, что «Тобольский городской молочный завод» ввел в оборот 100 тонн опасного сливочного масла. Продукция поставлялась в магазины и социальные учреждения Тюменской области и ЯНАО.

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