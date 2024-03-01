Тюменская компания устанавливала фальшивые сроки годности полуфабрикатов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В феврале компанию «Руском» уличили в подделке сроков годности продукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Срок годности полуфабриката превышал срок годности сырья, из которого он был изготовлен.
«При производстве продукции „Тушка цыпленка-бройлера охлаждённая“ весом 41 966 килограммов с датой выработки 15.01.2024 срок годности был продлен на 3 дня — до 24.01.2024, тогда как в качестве сырья использована продукция с датой выработки 11.01.2024 и сроком годности до 21.01.2024», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, компания не указала в системе «Меркурий» информацию о сырье. Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушения требований.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Тобольский городской молочный завод» ввел в оборот 100 тонн опасного сливочного масла. Продукция поставлялась в магазины и социальные учреждения Тюменской области и ЯНАО.