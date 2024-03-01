«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени

Особенно пугающе обстановка с ЗППП в регионе выглядит с учетом того, что за 11 месяцев прошлого года, по данным Роспотребнадзора, у 12 подростков обнаружили сифилис, у 7 — гонорею. Разумеется, у взрослых показатель заболеваемости будет намного выше, ведь многие по интимному вопросу обращаются в частные клиники, а не в государственные. Никулин убежден, что сейчас в регионе, как минимум, 15% населения могут страдать ЗППП и передавать их другим жителям. такой процентный показатель в медицине считается весьма значимым.