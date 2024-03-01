«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Венеролог подчеркивает, что в случае с заболеваниями, передающимися половым путем, все обстоит так же, как и с законом — незнание не освобождает от ответственности. А потому людям важно понимать, что инфекцию можно получить даже при использовании мер контрацепции, хотя и этой мерой многие тюменцы пренебрегают.
«Я всегда говорю о том, что главная причина заражений различными заболеваниями — это игнорирование средств контрацепции. Многие оправдываются тем, что это дорого, неудобно или в нужный момент средства не оказалось рядом. Однако приоритеты в этом вопросе важно перестроить — сначала защита, потом все остальное», — говорит врач Никулин.
Он также отмечает, что в его практике, подавляющее большинство обращений касалось случаев, когда получивший инфекцию партнер вовсе не знал о том, что ему могут передать из-за того, что внешних проявлений заболевания не было. На самом же деле многие ЗППП проявляются не сразу, а некоторые вовсе могут долгое время протекать бессимптомно.
«Если „там“ все выглядит, как обычно, это не значит, что человек здоров. Более того, он и сам может не знать, что чем-то болен. Так и ВИЧ очень легко подцепить. Разовое пренебрежение мерами безопасности — последствия на всю жизнь», — предостерегает венеролог.
А потому к интимным связям подходить нужно не только с осознанием опасности, но и с пониманием собственной ответственности. Уберечь себя и окружающих от различных заболеваний поможет регулярная диагностика.
Сейчас в интернете большие поры вызывает просьба некоторых людей показать заправку об отсутствии заболеваний перед тем, как вступить в интимную связь. Венеролог Никулин убежден, что это совершенно правильный подход и смеяться над ним или осуждать — глупость.
«Если вы планируете построить долгосрочные отношения, то ваш партнер на такую просьбы должен отреагировать нормально. Такое требование мотивируется защитой своего здоровья, а это одна из основных жизненных необходимостей человека. А если речь идет о разовой связи, то здесь и вовсе стоит воздержаться, так как опасность заражения повышается в разы», — говорит специалист.
Никулин говорит и о том, что люди, которые имеют беспорядочные половые связи на 90% чаще заражаются ЗППП. Это отчасти обусловлено отказом от средств контрацепции, однако и в случае их использования вирус легко может попасть в организм здорового партнера.
«Это может произойти даже не из-за того, что контрацептив порвался или на нем был брак. Любое попадание биоматериала на слизистую может спровоцировать перенос инфекции. Многие почему-то думают, что при оральном взаимодействии заразиться нельзя, но я вас расстрою — еще как можно», — предупреждает врач.
Особенно пугающе обстановка с ЗППП в регионе выглядит с учетом того, что за 11 месяцев прошлого года, по данным Роспотребнадзора, у 12 подростков обнаружили сифилис, у 7 — гонорею. Разумеется, у взрослых показатель заболеваемости будет намного выше, ведь многие по интимному вопросу обращаются в частные клиники, а не в государственные. Никулин убежден, что сейчас в регионе, как минимум, 15% населения могут страдать ЗППП и передавать их другим жителям. такой процентный показатель в медицине считается весьма значимым.
Чтобы избежать неприятных последствий, венеролог убежден, что начинать разговоры ою интимной безопасности нужно с ранних лет. Ведь давно не секрет, что подростки достаточно рано вступают в половые отношения, а потому просвещение нужно начинать именно с них.
«У нас тема секса в целом очень табуирована. Мне это кажется странным, ведь о других заболеваниях мы говорим открыто. Именно запретность темы делает ее для подростков такой привлекательной, отчего многие действия совершаются бездумно. Важно объяснять, что секс — это ответственность, это опасность, которая может крайне ярко повлиять на будущее», — говорит Никулин.
Однако ответственность по просвещению должна ложиться на родителей, которым стоит перебороть свое стеснение и говорить на интимные темы открыто, называя вещи своими именами. Нет ничего страшного в том, чтобы обеспечить подростка средствами контрацепции, они могут даже не понадобиться, однако при случае помогут уберечь здоровье.
«Для населения, как я считаю, нужно в больницах и поликлиниках проводить дни сексуального просвещения, ведь это вопрос здоровья населения и безопасности. Поймите, если у нас болеют даже всего 15%, да даже если 5%, то для конкретного человека шанс заразиться всегда 50/50, вы ведь не знаете, здоров человек или нет. И однажды вы можете попасть на неудачную половину и пожалеть о своей беспечности», — предостерегает врач.
А потому важно серьезно относится к диагностике и профилактике ЗППП в любом возрасте, это поможет сделать интимную связь безопасной и оттого более приятной.