Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашение

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в тюменских школах сервисов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Об этом глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.
«Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны. Получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями», — подчеркнул Моор.
Губернатор отметил, что благодаря инновационному программному обеспечению школьники и педагоги получат доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам. Перейти на новую платформу планируется в начале следующего учебного года.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор открыл в Тюмени первый фиджитал-центр. Он расположен на набережной Туры в районе Моста влюбленных.