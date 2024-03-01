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Собянин и Моор подписали важное для тюменских школьников соглашение

Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашение

1 марта 2024, 05:21
Фото: Александр Моор / Телеграм

Собянин и Моор подписали важное для тюменских школьников соглашение

В рамках соглашения в школы Тюменской области будет внедрена передовая информационная система. Переход на новую платформу запланирован на следующий учебный год.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в тюменских школах сервисов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Об этом глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.

«Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны. Получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями», — подчеркнул Моор.
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Губернатор отметил, что благодаря инновационному программному обеспечению школьники и педагоги получат доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам. Перейти на новую платформу планируется в начале следующего учебного года.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор открыл в Тюмени первый фиджитал-центр. Он расположен на набережной Туры в районе Моста влюбленных.

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