Тюменские власти изменят границы города из-за КРТ

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Чтобы провести КРТ, властям придется изменить границы городского и муниципального округов, рассказала РБК Тюмень замглавы Тюменского района Татьяна Придорогина.
«Для проведения КРТ на данной территории потребуется изменение границ Тюменского района, проведение лесоустройства, внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки городского округа Тюмени и поселка Боровский», — пояснила Придорогина.
Это означает изменение статуса проживающих на этих территориях. Как правило, процесс занимает около полугода.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за КРТ попал под снос дом с семью организациями. Вместо него планируют построить кафе, детский сад или магазин.