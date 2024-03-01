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Власти Тюмени из-за КРТ изменят границы города

Тюменские власти изменят границы города из-за КРТ

1 марта 2024, 08:59
Фото: 1MI

Власти Тюмени из-за КРТ изменят границы города

Под комплексное развитие территорий планируется отдать участок площадью 685 гектаров в Тюменском районе. При этом, 552 гектара находятся в границах городского округа, а остальные — в границах поселка Боровский.

Чтобы провести КРТ, властям придется изменить границы городского и муниципального округов, рассказала РБК Тюмень замглавы Тюменского района Татьяна Придорогина.

«Для проведения КРТ на данной территории потребуется изменение границ Тюменского района, проведение лесоустройства, внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки городского округа Тюмени и поселка Боровский», — пояснила Придорогина.
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Это означает изменение статуса проживающих на этих территориях. Как правило, процесс занимает около полугода.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за КРТ попал под снос дом с семью организациями. Вместо него планируют построить кафе, детский сад или магазин.

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