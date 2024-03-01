nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Тюменской области дети отравились водкой в школе

В школе в Тюменской области дети отравились водкой

1 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Тюменской области дети отравились водкой в школе

Подростков госпитализировали в Областную больницу №3 Тобольска. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку.

28 февраля в МАОУ «Лайтамакская СОШ» Тобольского района два мальчика выпили водку, после чего их увезли на скорой. Ura.ru со ссылкой на анонимный источник пишет, что алкоголь им предложил их старший приятель.

Дети госпитализированы в Областную больницу №3 Тобольска, сейчас их жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние подростков как удовлетворительное.

Привязывали к кровати: в Росздравнадзоре сообщили о проверке тюменской больницы
Узнать подробнее

СУ СК России по Тюменской области и прокурором Тюменской области Владиславом Московским организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки на контроле прокуратуры, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура наказала недобросовестных перевозчиков за массовые срывы рейсов. К ответственности были привлечены должностные лица и водители.

Читайте также:
«Помощи не дождалась»: тюменский детский сад наказали за травму ребенкаВ ДТП с легковушками в Тобольске пострадали два пенсионераВозле тюменского колледжа построят площадку за 27 миллионов
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Прокуратура#Новости тюмени#Тобольск#Больницы#Проверки#Подросток#Любовь Селезнева
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
29 февраля, 09:26
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Сегодня, 07:45
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Сегодня, 05:55
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Сегодня, 07:45
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Сегодня, 04:18
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
29 февраля, 08:29