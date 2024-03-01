В школе в Тюменской области дети отравились водкой

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
28 февраля в МАОУ «Лайтамакская СОШ» Тобольского района два мальчика выпили водку, после чего их увезли на скорой. Ura.ru со ссылкой на анонимный источник пишет, что алкоголь им предложил их старший приятель.
Дети госпитализированы в Областную больницу №3 Тобольска, сейчас их жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние подростков как удовлетворительное.
СУ СК России по Тюменской области и прокурором Тюменской области Владиславом Московским организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки на контроле прокуратуры, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура наказала недобросовестных перевозчиков за массовые срывы рейсов. К ответственности были привлечены должностные лица и водители.