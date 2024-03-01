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Published Сегодня, 06:22

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В Тюмени недобросовестных перевозчиков оштрафовали за срывы рейсов

Тюменская прокуратура оштрафовала недобросовестных перевозчиков за срывы рейсов

1 марта 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Тюмени недобросовестных перевозчиков оштрафовали за срывы рейсов

Прокуратура Ленинского округа Тюмени организовала проверку после публикации в СМИ. В январе жители Тюмени и ближайших поселений остались без автобусного сообщения.

Перевозчик лишил тюменцев ряда маршрутов, в числе которых «Бердюжье — Тюмень», «Тюмень — Голышманово», «Тюмень — Абатское», «Бердюжье — Ишим», «Армизонское — Тюмень», «Юргинское — Тюмень», «Лебедевка — Тюмень», «Тюмень — Заводоуковск» и «Тюмень — Нижнеманай». Люди выходили на остановки, но автобусов так и не дожидались.

Прокуратура внесла в адрес перевозчика представление, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован на 30 тысяч рублей, а 5 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

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Прокуратура проверила и другого перевозчика, который также допустил срывы рейсов № 66, 71, 77, 80, 80д и 153 в Тюмени. К дисциплинарной ответственности привлекли контрольного механика и 6 водителей, организация оштрафована на 116 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские пенсионеры могут остаться без электричества. После банкротства СНТ с них требуют крупные суммы за заключение новых договоров.

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