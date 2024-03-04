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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Тюмени проходит кастинг в кино

Тюменкам предлагают сыграть роль жертв насилия

4 марта 2024, 14:14
Фото: 1MI

В Тюмени проходит кастинг в кино

В Тюмени ищут актрис-подростков для участия в фильме о насилии. Информация об этом появилась в группе «Тюменское кино» Вконтакте.

Как сообщается, кастинг в свой дебютный проект «Ты меня слушаешь?» проводит выпускница режиссерского курса киношколы «ПУШКА». В основе сюжета три девочки, которые столкнулись с насилием в обществе. Каждая из них обесценивает важность подруг, в результате сталкивается с печальными последствиями в своей жизни.

Отбор актрис на роль будет проходить 9 марта. Оставить заявку для участия в кастинге можно в группе.

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Ранее «Наш город» сообщал том, что на Украине погиб 48-летний тюменец, который снимался в спортивной драме «Панчер»

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