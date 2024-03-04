Тюменкам предлагают сыграть роль жертв насилия

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщается, кастинг в свой дебютный проект «Ты меня слушаешь?» проводит выпускница режиссерского курса киношколы «ПУШКА». В основе сюжета три девочки, которые столкнулись с насилием в обществе. Каждая из них обесценивает важность подруг, в результате сталкивается с печальными последствиями в своей жизни.
Отбор актрис на роль будет проходить 9 марта. Оставить заявку для участия в кастинге можно в группе.
Ранее «Наш город» сообщал том, что на Украине погиб 48-летний тюменец, который снимался в спортивной драме «Панчер»