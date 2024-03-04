Тюменкам предлагают сыграть роль жертв насилия

Как сообщается, кастинг в свой дебютный проект «Ты меня слушаешь?» проводит выпускница режиссерского курса киношколы «ПУШКА». В основе сюжета три девочки, которые столкнулись с насилием в обществе. Каждая из них обесценивает важность подруг, в результате сталкивается с печальными последствиями в своей жизни.