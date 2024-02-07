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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Тюменцам покажут японскую версию «Любовь и голуби»

Тюменцам покажут японскую версию культового советского фильма

7 февраля 2024, 14:07
Фото: 1MI

Тюменцам покажут японскую версию «Любовь и голуби»

Киноклуб Тюменского государственного института культуры запускает серию встреч по творчеству японского режиссера Едзи Ямада.

Картину «Семья» (16+) покажут 2 февраля, «Желтый платочек счастья» (12+) — 9 февраля, ленту «Сыновья» (12+) — 16 февраля. Как сообщили «Наш город», одна из картин Едзи напомнит тюменцам знаменитый фильм «Любовь и голуби».

В этом году исторической серии фильмов «Мужчине живётся трудно», которая спасла японское кино от финансового краха, исполняется 55 лет. Кроме того, данная серия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный киносериал в истории мирового кинематографа, состоящий из 50 эпизодов.

Отметим, что исключительными талантами кинорежиссеров и актеров богата и Россия.

23-летний уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев прославился в кино благодаря роли в российском сериале «Слово пацана». Недавно он рассказывал о своём родном городе, подчеркивая его значимость.

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#Общество#Тюмень#Кино#Новости тюмени#Семья#Япония#Алина Петрова#Лев Зулькарнаев
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