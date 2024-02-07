Тюменцам покажут японскую версию культового советского фильма

В этом году исторической серии фильмов «Мужчине живётся трудно», которая спасла японское кино от финансового краха, исполняется 55 лет. Кроме того, данная серия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный киносериал в истории мирового кинематографа, состоящий из 50 эпизодов.