Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Картину «Семья» (16+) покажут 2 февраля, «Желтый платочек счастья» (12+) — 9 февраля, ленту «Сыновья» (12+) — 16 февраля. Как сообщили «Наш город», одна из картин Едзи напомнит тюменцам знаменитый фильм «Любовь и голуби».
В этом году исторической серии фильмов «Мужчине живётся трудно», которая спасла японское кино от финансового краха, исполняется 55 лет. Кроме того, данная серия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный киносериал в истории мирового кинематографа, состоящий из 50 эпизодов.
Отметим, что исключительными талантами кинорежиссеров и актеров богата и Россия.
23-летний уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев прославился в кино благодаря роли в российском сериале «Слово пацана». Недавно он рассказывал о своём родном городе, подчеркивая его значимость.