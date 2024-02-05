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Тюменский актёр из сериала «Слово пацана» откровенно рассказал о хулиганах в Тюмени

Тюменский актёр из сериала «Слово пацана» откровенно рассказал о хулиганах в Тюмени

5 февраля 2024, 10:16
Фото: тг-канал Лев Зулькарнаев
Актёр из Тюмени Лев Зулькарнаев откровенно ответил на вопрос о том, сталкивался ли он с хулиганами в Тюмени. Как сообщил звезда сериала «Слово пацана» (18+), Тюмень разнообразный город.

Несмотря на все разнообразие, с хулиганами ему сталкиваться не приходилось.

— В Тюмени есть и Лесобаза, и центр. Мой контекст общения с городом был другой, — отметил Зулькарнаев.

Рассказал актер и том, как получил главную роль в нашумевшем сериале. По его словам, о том, что ему дали роль, он узнал в храме. Кастинг-директора он встретил во время службы и узнал об утверждении его на роль Зимы.

Напомним, что ранее Зулькарнаев рассказывал блогеру Владу Аганову, что тюменцы очень легкие на подъём люди. Знаменитость очень радует, что город продолжает развиваться. Это говорит о благоприятных переменах.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Лесобаза#Храм#Хулиганы#Блогер#Алина Петрова#Лев Зулькарнаев
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