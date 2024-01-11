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Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Жители Тюмени просят построить новые храмы

В Тюмени в ближайшие годы построят новые храмы

11 января 2024, 03:18
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят построить новые храмы

Под строительство одного из храмов уже выделен участок. Об этом рассказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Как он рассказал «72.ru», тюменцы попросили построить храмы в микрорайонах Ямальский-1 и Ямальский-2.

«Место освящено при выезде из Тюмени на Тобольск около окружной дороги. Там выделена земля под храм, целый комплекс. Он будет расположен на императорском маршруте, где прошел Николай II», — поделился митрополит.

Также планируется строительство храма в Заречном микрорайоне. С этой просьбой к митрополиту обращались ветераны Югры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске планируют отреставрировать церковь 18 века. Проектная документация уже разработана и согласована.

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