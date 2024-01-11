В Тюмени в ближайшие годы построят новые храмы

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Как он рассказал «72.ru», тюменцы попросили построить храмы в микрорайонах Ямальский-1 и Ямальский-2.
«Место освящено при выезде из Тюмени на Тобольск около окружной дороги. Там выделена земля под храм, целый комплекс. Он будет расположен на императорском маршруте, где прошел Николай II», — поделился митрополит.
Также планируется строительство храма в Заречном микрорайоне. С этой просьбой к митрополиту обращались ветераны Югры.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске планируют отреставрировать церковь 18 века. Проектная документация уже разработана и согласована.