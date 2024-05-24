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Лесобаза

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В УСТЭК объяснили, почему жителям тюменской Лесобазы отключили воду до конца августа
В домах жителей микрорайона Лесобаза в Тюмени отключат горячую воду до конца августа. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании УСТЭК.
24 мая, 14:11
Неизвестные разгромили автомобили на тюменской лесобазе
Разбитые автомобили во дворе обнаружили жители тюменской лесобазы. Фотографии с места ЧП опубликовали в социальных сетях.
24 февраля, 12:44
Тюменский актёр из сериала «Слово пацана» откровенно рассказал о хулиганах в Тюмени
Актёр из Тюмени Лев Зулькарнаев откровенно ответил на вопрос о том, сталкивался ли он с хулиганами в Тюмени. Как сообщил звезда сериала «Слово пацана» (18+), Тюмень разнообразный город.
5 февраля, 10:16
2023
Власти Тюмени определились с подрядчиком для реновации Лесобазы за 174 млн рублей
Власти Тюмени разыграли тендер на право реализации программы комплексного развития территории в районе Лесобазы. По итогам торгов — контракт выиграл застройщик «Стройинвест», предложив свои услуги за 174,4 млн рублей.
7 ноября 2023, 12:37
Тюменец сбросил труп собаки с четвертого этажа жилого дома
Очевидица сообщила, что 5 июля в районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, некий тюменец сбросил труп пса в полиэтиленовом мешке, который был завернут в ковёр.
6 июля 2023, 02:46
Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
Таковы результаты опроса в соцсетях.
4 июля 2023, 01:51
Десятки детей оккупировали пляж на Лесобазе в Тюмени, тут запрещено купаться. Фото
29 мая 2023, 13:27
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
10 апреля 2023, 08:52
«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ
Собственники квартир в бараках на встрече с журналистами рассказали о своих бытовых условиях и о причине отмены КРТ. Главным препятствием на пути развития этой территории стали владельцы частных домов и гаражей рядом. Тем временем в подъездах черная плесень и отсутствие санитарных условий.
1 апреля 2023, 10:03
Реализация программы КРТ в Тюмени не состоится
Тюменские власти отказались от реализации программы КРТ в границе улиц Судостроителей — Элеваторной — Сахалинской — Дамбовской. Об этом сообщил накануне на встрече с жителям микрорайона директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.
28 марта 2023, 04:04
2022
Реновацию планируют провести в Тюмени на Лесобазе
Территория около улицы Камчатской попадает под программу реновации. По данным «Нашего города», здесь расположены деревянные и кирпичные дома. Здесь будут строить многоквартирные дома высотой до 25 этажей.
28 октября 2022, 13:38

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