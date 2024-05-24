«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ

Собственники квартир в бараках на встрече с журналистами рассказали о своих бытовых условиях и о причине отмены КРТ. Главным препятствием на пути развития этой территории стали владельцы частных домов и гаражей рядом. Тем временем в подъездах черная плесень и отсутствие санитарных условий.