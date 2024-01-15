В Тюмени нашли инвестора для строительства нового храма

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Новый храм будет построен на одном участке с часовней храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Умиление». Об этом РБК Тюмень рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской Епархии РПЦ Григорий Мансуров.
«Сейчас построен дом причта, в нем одно из помещений отведено для временных богослужений. Потом планируется построить храм, где будут вестись службы уже постоянно. Оба здания будут образовывать храмовый комплекс», — отметил Мансуров.
Инвестором выступила компания «Интерстрой». Когда проект будет реализован и сколько средств на это выделено — не уточняется.
Ранее «Наш город» писал, что новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска. Проектные работы будут завершены до конца 2024 года.