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В Тюмени на Войновке появится новый храм

В Тюмени нашли инвестора для строительства нового храма

15 января 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Тюмени на Войновке появится новый храм

Новый храм построят в районе Войновка. Проектирование планируется начать летом 2024 года.

Новый храм будет построен на одном участке с часовней храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Умиление». Об этом РБК Тюмень рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской Епархии РПЦ Григорий Мансуров.

«Сейчас построен дом причта, в нем одно из помещений отведено для временных богослужений. Потом планируется построить храм, где будут вестись службы уже постоянно. Оба здания будут образовывать храмовый комплекс», — отметил Мансуров.

Инвестором выступила компания «Интерстрой». Когда проект будет реализован и сколько средств на это выделено — не уточняется.

Ранее «Наш город» писал, что новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска. Проектные работы будут завершены до конца 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительный бизнес#Храмы Тюмени#Храм#Любовь Селезнева
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